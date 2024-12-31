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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

蘋果明年推19新品 照亮台鏈…台積、鴻海兩大贏家

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
業界傳出，蘋果2025年新品火力全開，將推出19款新品，涵蓋智慧手機、平板、電腦／筆電、穿戴裝置、智慧家居、其他周邊等六大領域。（路透）
業界傳出，蘋果2025年新品火力全開，將推出19款新品，涵蓋智慧手機、平板、電腦／筆電、穿戴裝置、智慧家居、其他周邊等六大領域。（路透）

業界傳出，蘋果2025年新品火力全開，將推出19款新品，涵蓋智慧手機、平板、電腦／筆電、穿戴裝置、智慧家居、其他周邊等六大領域，相關新品搭載的處理器與關鍵晶片都由台積電（2330）獨家代工，組裝則由鴻海（2317）拿下多數訂單，成為兩大贏家。

此外，蘋果明年幾乎所有產品線都有新品問世，大立光、玉晶光、廣達、仁寶、和碩、精元、臻鼎-KY、台達電、穩懋等蘋果供應鏈也將迎來新一波拉貨潮。

業界傳出，蘋果已陸續對供應鏈釋出2025年新品計畫，上半年就有包括iPhone SE4、智慧家居控制中心、新款MacBook Air、iPad11、iPadAir7、iPadAir新魔術鍵盤等陸續亮相。

蘋果2025年可望推出的新品
蘋果2025年可望推出的新品

之後還有「追物神器」AirTag2、Mac Studio、Mac Pro、MacBook Pro、新IPad Pro、AppleWatch 11系列、AppleWatch Ultra3、AirPods Pro3、Vision Pro 2、HomePod 3、HomePod mini 2、iPhone 17系列、Apple TV 4K等接棒。

其中，最受關注的當屬iPhone相關產品，包括可望成為「史上最便宜的AI iPhone」的iPhone SE4。據悉，這款新機近期已開始生產作業，預計2025年3月問世，是2025年首款蘋果人氣商品，售價預估將落在499美元至549美元之間（約新台幣1.54萬元至1.7萬元）。

另外，iPhone 17系列則可望如往年發表新iPhone的時程，在2025年9月亮相，並且可能推出輕薄款「Slim」機型。分析師普遍預期，2024年iPhone 16系列備貨量約在8,400萬到8,500萬支，2025年的iPhone 17系列備貨量可望進一步提升，並輕鬆超越9,000萬支。

尤其「Slim」款超薄iPhone問世，機身明顯變薄，每一次iPhone外型改變，都會刺激銷售量，因此看好2025下半年iPhone 17系列出貨量將高於iPhone 16系列。

此外，Mac系列筆電與電腦都將搭載最強M系列晶片，速度、效能持續提升，也是亮點。而多年未曾更新的智慧家居產品HomePod也將更新，同樣備受市場矚目。

穿戴方面，蘋果也可望推出AppleWatch 11系列、AppleWatch Ultra3、AirPods Pro3，以及Vision Pro 2等硬體，鎖定各類果粉需求。

iPhone 蘋果供應鏈

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