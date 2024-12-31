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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

高通來勢洶洶 雙強手機晶片激戰

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）與高通的手機晶片競爭已持續多年，市場傳出，高通明年第4季將推出的下世代旗艦晶片驍龍8 Elite 2，與聯發科的天璣9500同樣都將採用台積電（2330）N3P製程打造，不過驍龍8 Elite 2的CPU核心最高頻率可能達5GHz，有可能比傳聞天璣9500的最高為4GHz要高出一截，使得明年兩強市場大戰更為激烈。

高通今年10月推出的最新旗艦級5G手機晶片驍龍8 Elite，採用台積電N3E製程打造，並標榜是首顆納入其第二代客製化Oryon CPU的驍龍系列手機晶片，CPU最高頻率已達4.32GHz。

市場本來就預期高通會持續強化CPU性能，接下來驍龍8 Elite 2的CPU最高頻率肯定會比既有的驍龍8 Elite再提升，不過目前傳出驍龍8 Elite 2的CPU最高頻率將達5 GHz仍讓市場驚豔，期待這個該公司史上最強晶片可能展現出來的性能。

另外，在聯發科方面，今年最新一代的天璣9400旗艦晶片也是採用台積電N3E製程生產。

CPU 台積電 晶片

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