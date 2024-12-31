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聯發科天璣9500 台積操刀…明年下半年挹注業績

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

聯發科（2454）日前推出第四代旗艦晶片天璣9400搶市後，外傳明年推出的旗艦產品天璣9500，將採用安謀（Arm）雙核Cortex X930加上六核Cortex A730架構，並採用台積電（2330）N3P製程生產。外界預期，相關訂單將持續挹注台積電先進製程業績。聯發科昨（30）日不評論相關訊息。

外界推算，依照過往產品發展軌跡，聯發科的天璣9500應該會在明年第2季末準備投產，明年下半年為台積電3奈米製程帶來業績貢獻。

台積電的3奈米製程供不應求，業界人士透露，該公司持續擴充相關產能，甚至可能規畫挪移部分5奈米製程產能去增援3奈米製程生產，再由部分7奈米製程產能支援5奈米製程生產。

台積電一向不對外揭露個別製程的產能布局，不過，外界估計，該公司到今年底時，3奈米製程產能應當已達8萬片，長遠來看將進一步達10萬片以上。

同時，台積電的2奈米製程預計將於2025年量產，估計包括聯發科等廠商，後續都將是此製程的採用客戶，將可延續台積電在先進製程領域與客戶群的合作關係。

聯發科是全球手機晶片出貨量龍頭，近年藉由天璣各代系列產品在安卓陣營持續擴展版圖。

目前最新旗艦晶片天璣9400採用全大核CPU，架構上包含最高頻率可達3.62GHz 的一個Arm Cortex-X925核心，以及三個Cortex-X4、四個Cortex-A720核心。

聯發科執行長蔡力行先前提到，天璣9400與天璣9300相比，今年有更多機型導入天璣9400。該公司也提高對今年手機旗艦晶片營收展望，預期將有逾70％的年成長率。

聯發科在近日也趁勝追擊，推出高階晶片天璣8400，採用與天璣9400一樣的全大核設計，含八個頻率最高為3.25GHz的Cortex-A725處理器，同樣整合其旗艦AI處理器NPU 880與天璣Agentic AI引擎。

聯發科昨日股價下跌10元，收1,420元，外資與自營商轉買為賣，但投信則終止連九賣，轉為買超。

台積電 奈米 聯發科

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