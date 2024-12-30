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鴻海斥資4.02億元 取得芯量科技股權、擴大布局動力電池

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海集團。記者吳康瑋／攝影
鴻海集團。記者吳康瑋／攝影

鴻海（2317）30日晚間代子公司鴻揚創業投資公司公告，斥資4.023億元取得芯量科技4,023萬股，取得目的是長期投資。由於芯量科技是鴻海集團的電力電池關鍵材料開發商，外界認為，鴻海此舉是擴大布局車用電池領域，以打造完整的電動車一條龍生態鏈。

芯量科技成立於2021年，是國內領先的動力電池關鍵材料開發商，電池材料在高端業務領域取得突破，快速成長為具有全球競爭力的核心材料供應商。未來將更聚焦高能量密度，長壽命，高信賴性，芯量是現今材料廠商當中少數具備各項關鍵材料自行研製能力者。

芯量科技主要研發產品為新型固態鋰電池材料，包括固態電解質、固態電解質薄膜、高電壓正極，與矽碳負極等產品，並積極與產學界合作，拓展材料與技術開發之版圖。

芯量科技為客戶提出全方位的固態鋰電池解決方案，以整合上游的材料開發與下游的電芯集成技術，並在標準化的模組中，為客戶達成客製化性能。

鴻海

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