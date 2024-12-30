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因應川普2.0 鴻海公告斥資113億元擴大美國布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

因應川普2.0，鴻海（2317）30日晚間表示，代子公司Fii Holdings USA Inc.公告取得Cloud Network Technology USA Inc.等八家美國子公司股份及股權，共斥資3.449億美元（約新台幣113.15億元），外界認為，此舉是為了因應川普即將上台，擴大布局美國市場，以擴張在北美的人工智慧（AI）伺服器版圖，維持其AI伺服器龍頭的領先地位。

事實上，在11月下旬，鴻海也是代子公司FOXCONN ASSEMBLY LLC.公告取得美國德州休士頓的土地及廠房，其中，土地是47.80萬平方英呎，廠房是20平方英呎，交易總金額為3,303.3萬美元（約新台幣10.76億元）。

由於德州休士頓是鴻海在美國的AI伺服器生產基地之一，鴻海更是少數在美國擁有AI伺服器研發中心的ODM廠，外界推測，鴻海此舉是擴增AI伺服器產能。

鴻海董事長劉揚偉之前就表示，鴻海在美國德州增加土地和廠房，主要擴大AI伺服器產能，主要客戶包括輝達（NVIDIA）等重要客戶。

鴻海在8月也公告增資美國子公司。根據當時公告，鴻海是代子公司Cloud Network Technology USA Inc. 公告取得Foxconn Assembly LLC.股權，交易金額為2.53億美元（約新台幣80.98億元）。可以看出，鴻海增資美國，擴大布局美國的AI伺服器產能，可以說是一波接著一波。

伺服器 美國 鴻海

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