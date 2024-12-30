遠傳「攜手永續先鋒隊」進偏鄉 賣一隻手機就捐2元

遠傳電信（4904）表示，自2020年起，遠傳電信號召供應商共同發起「攜手永續先鋒隊」計畫，整合供應商專業能力，為偏遠地區教育與弱勢團體提供資源與支援。今年「攜手永續先鋒隊」特別前進台東縣鹿野鄉，支援當地瑞源國小射箭隊，完備短缺的射箭器材，鼓勵他們在運動的舞台上展現自我！

遠傳指出，今年也再次邀請Samsung、OPPO、Vivo、Realme、Asus、Sony、Xiaomi等知名手機品牌共同響應，消費者每透過遠傳通路購買一隻手機，該手機品牌便會捐出2元，與遠傳共同支持偏鄉教育及弱勢團體，帶領社會共好。

台東鹿野瑞源國小位處偏鄉，全校僅有56名學生，超過6成為原住民學生。校方指出，射箭運動可個人參與、也可組小型團隊，較不受身材體型限制，適合該校發展，目前該校射箭隊有13位選手，但偏鄉資源十分有限，設備也不足。對此，今年特別協助校方補足短缺的射箭器材，包括弓臂、靶架組、望遠鏡、計時器及競賽服裝等，讓小朋友練習無後顧之憂。

今年遠傳「攜手永續先鋒隊」供應商包含互動國際、仁大資訊、台灣恩悌悌、台灣國際標準、立鼎工程、禾亞資通、台通光電、宏福電纜、威雲科技、南訊企業、現觀科技、博采科技、湯承科技、鈞楷科技、華辰保全及鎰譁實業等。

瑞源國小射箭隊教練邱陵莉表示，能夠獲得遠傳電信邀集其供應商來贊助支持非常榮幸，也對此衷心感謝。不僅為學校射箭隊提供了必要的資源，也為學生們打開了更廣闊的發展空間，體現了遠傳電信對教育事業的支持，讓學校射箭隊對未來發展充滿信心。

校方表示，在遠傳贊助下，今年瑞源國小射箭隊出征各大賽事也表現亮眼。其中蔡靖妶同學也在全國青年盃個人對抗賽奪下個人銀牌，也在2024世界室內射箭系列賽獲得女子個人對抗第七名 。

遠傳電信自2020年號召供應商組成「攜手永續先鋒隊」，五年來已協助推動包括協助修建台東太麻里賓茂國中籃球場及照明設備、新北萬里國小大人物未來科技教室、花蓮食物銀行冷凍儲藏櫃，以及鹿野兒童關懷教室，累計已有115家供應商參與，遠傳未來也將持續攜手供應商投入公益，促進社會共榮共好。