OPPO Reno13系列國際版亮相 越級搭載旗艦級生成式AI

OPPO 30日宣布，延續Reno12系列的熱烈迴響，正式為國際市場帶來全新AI潮流新機Reno13 系列——Reno13 Pro／Reno13，持續強化OPPO AI的日常應用，也在OPPO持續邁向高階發展的基礎下，Reno系列硬體規格代代優化，影像、性能、續航上都超越歷代定位，重新定義輕旗艦手機標準。

OPPO指出，作為OPPO的重點發展市場，OPPO台灣將於2025年1月2日首發上市Reno13 系列，不僅代表OPPO對於台灣用戶的重視，更彰顯OPPO於2025年積極布局的企圖心。

OPPO從Reno12系列開始全面導入生成式AI，成為不少消費者的第一支AI手機，上市後廣受歡迎，一舉推升OPPO台灣市占突破16%，創下十年來新高。

Reno13 Pro提供薄霧紫與石墨灰兩種顏色，及12GB+512GB一種容量版本，售價23,990元；Reno13提供輕羽白與永恆藍兩種顏色，以及12GB+512GB、12GB+256GB兩種容量，售價分別為19,990元（12GB+512GB）與17,990元（12GB+256GB），將於1月2日起開賣。

OPPO表示，Reno13系列將競品旗艦機才有的生成式AI，大幅導入輕旗艦機款；延續旗艦級AI影像技術，可輕鬆消除畫面隔窗拍攝的反光問題、手抖拍攝的模糊照，還能增強舊照片的解析度；並加入「AI Livephoto」功能，紀錄快門前後各1.5秒的影像片段，再透過AI生成技術，讓每一幀都是封面幀，還可直接進行後製修圖、濾鏡調節，或套上自訂浮水印與相框；內建的AI動態生成，能將靜態照片生成3秒1080P高畫質影片，為靜態畫面賦予生命力。

在辦公應用上，可依據用戶的使用情境，透過AI生成文案、改寫語句、建議聊天內容，或者進行文章或文件摘要。新增「語音翻譯」、「螢幕翻譯」功能，支援高達15種語言，可即時翻譯雙向對話及畫面文字，一鍵消除語言隔閡。