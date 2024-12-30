HTC攜手高市府 《聖家堂：永恆高第》完整版首度登台
宏達電（2498）30日表示，攜手高雄市政府於亞灣區打造「5G XR交匯樞紐」，並推動「VIVELAND VR虛擬樂園棧柒庫」落地，推出《聖家堂：永恆高第》走動式VR展，首次在台完整展出。此外，並結合創新科技呈現免費「5G巨型水幕互動秀」，為高雄港濱注入科技與文化的獨特魅力，開幕以來吸引眾多民眾參與，成為歲末年初高雄港濱最受矚目的新景點。
宏達電表示，《聖家堂：永恆高第》走動式VR展結合創新技術與建築藝術之美，帶領觀眾深入瞭解安東尼·高第·伊·科爾內特（Antoni Gaudí i Cornet，1852-1926）的創作歷程。這位西班牙加泰羅尼亞著名建築師擅長從自然中汲取靈感，將波浪曲線、光影與色彩交錯融入建築設計中，開創了獨特的現代主義風格。其作品不僅是建築，更是藝術與生命的交響樂，代表之作包括古埃爾宮、巴特羅之家、米拉之家等。然而，他畢生最重要的作品聖家堂至今未完工，成為全球建築史上的遺憾，也讓無數人繼續追尋他的藝術夢想。
展覽透過360°全景重現高第的經典建築，讓觀眾親身體驗聖家堂未完成的建造旅程，感受藝術、科技與建築的完美結合。參觀者可使用HTC VIVE Focus Vision 一體機，享受5K解析度、120°廣視野與精準的手部追蹤技術，並透過HTC G REIGNS 的5G專網與XR邊緣運算技術，無需配戴電腦背包即可輕鬆沉浸於高第的創作靈感空間。從紙上的創作草圖到可身歷其境的體驗，參觀者不僅能欣賞高第的作品，更能親自參與其中，成為其創作旅程的一部分。
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