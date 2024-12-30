看好AI帶動科技產業！皇翔建設大買廣達逾千張股票 總交易金額3.2億

看好AI科技爆發，皇翔建設（2545）大買廣達電腦（2382）逾千張股票，皇翔30日公告，於12月12日至12月30日取得廣達電腦共1,131張有價證券，每股平均價格283.49元，交易總金額約3.2億元，持股比例0.029%，皇翔指出，取得股份目的為提高皇翔公司之資金運用效益。另，此次取得廣達電腦股票，占總資產比例0.654%，占母公司業主之權益比例2.427%

皇翔財務部副總暨發言人游玉華指出，AI科技如火如荼發展，公司看好相關產業的後況，因此自12月12日起陸續購入廣達電腦股票，預計會長期持有，也不排除後續還會有加碼的投資計畫，但一切都還在審慎評估中。

值得注意的是，這不是皇翔第一次持有非相關產業的投資標的，過去在「航海王」投資熱潮時期，皇翔建設就有買入長榮、萬海、陽明等股票，經查，當時在2021年5月下旬時，皇翔持有3檔航運股就已獲利約2.23億元，不過後續在7月遇到航運族群暴殺，於是決定停損，認賠約8,500萬元，不過整體來看，應該還是為獲利的狀況。

除了此次的業外投資引起市場注意，事實上，皇翔今年本業表現相當亮眼，今年完工量百億元，全年交屋無空窗期，包括新北土城「皇翔MRT」、「皇翔芊翠」、「皇翔芊樾」等交屋入帳挹注下，前三季稅後純益24.82億元，較同期虧轉盈，每股稅後純益7.58元，獲利創近12年新高。

皇翔近年啟動多元化開發策略模式，積極參與公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量包括公辦都更案永和大陳單元3、4等，捷運聯開案則有「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等，其中，永和大陳單元3基地面積近4,000坪，預計明年第1季動工，採邊建邊售，預計2029年完工；單元4基地面積約3,817.23坪，由於作業流程需要時間，最快一年後動工，預計2032年完工。