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高技董事會拍板擴廠 擬5.6億元內購買廠房

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
高技30周年慶。圖右為董事長張景山、左為高技財務長張秋雄。記者尹慧中攝影
高技30周年慶。圖右為董事長張景山、左為高技財務長張秋雄。記者尹慧中攝影

PCB廠商高技（5439）30日公告，董事會決議通過授權董事長於新台幣5.6億元以下額度內，購置不動產， 作為廠房使用。

高技先前法說會提到，今年第3季網通營收占比最大，其次車用、電工以及半導體。

法人分析，Switch控制晶片最大供應博通Broadcom，近期相關晶片產出逐步放量，對於供應鏈零組件而言2025年營運可望受惠此趨勢。

高技先前預期，營運高峰在下半年，將使下半年有望優於上半年，網通與電工需求較好，工業電腦能見度也優於去年同期。同時AI應用產品目標仍持續拉升。

控制晶片 新台幣 網通

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