NCC發表《網路新聞自律原則》初稿 鼓勵網路報導自律

協助網路新聞業者自律，國家通訊傳播委員會（NCC）30日舉辦「113年建構公私協力網際網路傳播防護機制計畫網路新聞自律原則成果發布會」，發表《網路新聞自律原則》初稿，提供給網路媒體參考運用。

NCC官員強調，這是自律原則初稿，並非法規，主要參考現行產業公會既有的自律原則，目前尚未談及要業者加入，希望明年可以有媒體的產業公會加入，討論一起遵守自律原則。NCC坦言，在過去的討論中，媒體業者都對報導新聞需有自律有一定的共識，但對是否要「遵守」相關原則，則擔心面臨言論自由受管制，或是被少數人誤解可以以此控訴媒體，因此大家有共識但尚沒有媒體執行。

NCC今年委託台北市電腦商業同業公會邀集網路新聞業者、公協會、公民團體、專家學者共42個單位或個人，辦理6場焦點團體訪談及1場綜合研討會的成果。新聞自律原則架構分為「總則」與「個別事件報導原則」。前者包括「建立內控」、「申訴管道與回應」、「保護兒少權益」、「維護新聞自由、尊重隱私及多元文化」、「貫徹事實查核」及「錯誤報導更正」等6大項；後者包括自殺、犯罪、人質、災難意外、疫情、國民法官等6大項。NCC表示，希望在自律原則基礎上，推動相關自律組織處理涉及網路新聞之申訴（包括違反事實查證原則等），而《網路新聞自律原則》也會應法令修正或社會變遷持續修改。

NCC表示，因網路具有跨國、快速異動、高互動性，民主國家對於網路新聞均傾向業者自律先行，期望促進各方對網路新聞自律機制的理解與支持，鼓勵更多網路新聞媒體願意自律，滿足民眾知的權利的同時，保障人權與新聞自由之間的平衡。

NCC指出，業者對於維護新聞自由同時應落實事實查核與尊重弱勢權益方面具有高度共識。但實際案例類型多元複雜，強調自律之推動應著重於互相分享經驗，形塑自律共識的過程，而非單純要求業者遵守自律原則條文。多數業者則擔憂目前各大網路平台使用的推播演算法可能不利於優質新聞內容獲取高流量，造成劣幣驅逐良幣的窘境，期待政府協助業者不因自律而喪失流量競爭力。