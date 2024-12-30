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日月光攜手倍利及和碩 開發AI基板檢測新標準並成立AI應用聯盟

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光投控採購長唐瑞文（中）與倍利科技及和碩的研發團隊，簽署封裝基板AI檢測系統合作備忘錄後合影。圖／日月光提供
日月光投控採購長唐瑞文（中）與倍利科技及和碩的研發團隊，簽署封裝基板AI檢測系統合作備忘錄後合影。圖／日月光提供

日月光投控（3711）日前倍利科技與和碩科技，三方共同簽署「封裝基板AI檢測系統」合作備忘錄，並宣布成立AI應用聯盟（AI Application Appliance, AAA）。這次跨界合作，目的是結合人工智慧(AI)技術，創建基板產業視覺檢測新標準，為供應鏈數位轉型與生產效率提升注入強大動能，開創智慧製造新里程碑。

日月光表示，在AI半導體供應鏈中扮演關鍵角色，不僅提供先進封測技術支持AI實現創新，同時也全面應用AI於營運活動中。自2011年起，日月光從自動化開始扎根，累積深厚的AI智慧製造技術基礎與實務經驗，已成功運用AI視覺技術，節省超過80%的檢驗人力，並實現百分之百的產品即時線上全檢。和碩為AI伺服器製造大廠，擁有多年智慧製造經驗，致力於AI和數位孿生智慧軟體發展。倍利科技則在AI智慧製造影像核心演算法與日月光長期合作，在業界保持領先地位。

日月光強調，此次三強聯手並攜手國內基板廠商景碩、南亞、欣興、日月光電子、臻鼎、台豐、恆勁與資策會等業者，共同開發基板產業AI視覺辨識檢測系統，為AI應用建立產業標準，開創新的里程碑。

日月光採購長唐瑞文表示，成立AI應用聯盟是封裝測試、基板製造與軟體產業首次的跨界合作，旨在將日月光長期耕耘AI自動化智慧製造的技術經驗，與供應鏈共同追求技術升級與卓越成長，一起為客戶提供更多價值。他強調，這一聯盟不僅是技術的結合，還是各方資源的整合，將為整個產業數位轉型帶來更大的創新機會。

AI 日月光

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