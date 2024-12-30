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佳邦明年看好低軌衛星和Wi-Fi7 攻AI伺服器和無人機

中央社／ 台北30日電

PSA華科事業群旗下被動元件廠佳邦今天下午表示，2025年積極布局無人機、低軌衛星AI伺服器等應用，明年中低軌衛星產品交貨，下半年Wi-Fi 7放量，規劃擴充高頻電感產能；目前天線有部分急單，能見度可到3個月。

佳邦下午舉行法人說明會，發言人黃國書表示，佳邦看好未來AI PC、智慧大燈、AI交換器、低空經濟、低軌衛星等應用，2025年積極布局天線產品，深耕5G和Wi-Fi 7應用。

展望2025年營運，黃國書表示，高頻電感、天線等產品成長可期，預期明年下半年Wi-Fi 7產品可明顯放量，低軌衛星天線元件明年中交貨，佳邦朝向小型化、高頻化、高功率化、整合化等4大方向發展。

法人問及目前稼動率和產能規劃，黃國書指出，元件稼動率平均75%，天線稼動率約8成，2025年規劃擴充高頻電感產能。

佳邦董事長陳培真說明，明年中期佳邦馬來西亞新廠產能可望逐步爬升，佳邦持續擴充大中華市場以外包括日本、歐美、東南亞等市場。

在訂單能見度方面，黃國書表示，目前天線有部分急單，能見度可到3個月，元件能見度約2至3個月。

展望應用端布局，黃國書說明，佳邦在AI PC應用已出貨，智慧大燈元件可搭配天線產品例如超寬頻（UWB）元件，AI交換器已供貨；未來鎖定AI伺服器應用，低空經濟例如無人機應用已提供產品，在低軌衛星，佳邦布局基地台應用相關天線元件。

在電源保護元件方面，黃國書指出，佳邦從AI交換器朝向AI伺服器布局；無人機和低軌衛星也持續擴展應用。

法人指出，AI PC應用帶動功率電感需求，預估每台AI PC所需功率電感，較一般電腦翻倍至25顆。

根據資料，佳邦今年前3季天線營收占比約56%，保護元件占比約11%，功率電感占比約24%，高頻元件占比約9%。從應用來看，佳邦網通應用營收占比34%，穿戴和遊戲占比各約16%和17%，電腦和周邊占比約20%，車用占比約13%。

法人指出，手機應用是佳邦出貨最大宗領域，預估全球手機中33%使用佳邦電感元件。

AI 低軌衛星 黃國書

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