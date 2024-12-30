快訊

要求全聯併購大潤發每年捐款3億是「他」 王鴻薇撂話不適任

籌足交保金！柯文哲「戴電子腳鐐」微笑返家 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

基隆驚傳殺人棄屍！男子遭3人押走 今被發現陳屍貨車冰櫃

買方採購策略轉趨被動 DRAM首季合約價恐全面走跌

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
研調機構集邦預估，DRAM首季合約價恐全面走跌。集邦／提供
研調機構集邦預估，DRAM首季合約價恐全面走跌。集邦／提供

據研調機構集邦（TrendForce）30日公佈最新調查報告所顯示，2025年第一季進入淡季循環，DRAM市場因智慧手機等消費型產品需求持續萎縮，加上筆記型電腦等產品因擔心川普上任後可能拉高進口關稅的疑慮，已提前備貨，進而造成DRAM均價下跌。其中，一般型DRAM（conventional DRAM）的跌幅預估將擴大至8%至13%，若計入HBM產品，價格預計下跌0%至5%。

PC DRAM價格估跌幅為8%至13%，server DRAM則跌5%至10%

集邦表示，2024年第四季PC OEM在終端銷售疲弱、DRAM價格反轉下跌的情況下，加速DRAM庫存去化力道，此情形將延續至2025年第一季，進一步影響位元採購量。DDR4供給部分，由於消費性需求低迷，然中國供應商持續擴大生產規模，以及現貨市場的低價顆粒供給增加影響，導致跌價程度將持續大於DDR5。據此，預估2025年第一季PC DRAM價格將繼續下跌，幅度較前一季擴大。

在server DRAM方面，2025年第一季同樣受淡季因素影響，DDR5與DDR4 server DRAM合約價走弱。此外，原廠大幅轉移DDR4產能至DDR5，加上少數HBM產能因韓廠無法再出貨給中國而轉至DDR5，使DDR5的供應增加。DDR4則因通路商貨源充足、買方庫存仍高，以及中國供應商有意於2025年擴大生產，賣方只能降價求售，導致DDR4跌勢將加劇。

Mobile DRAM價格降幅收斂、Graphics DRAM短期續跌，Consumer DRAM跌幅擴大

集邦指出，智慧手機品牌廠歷經兩個季度調節，平均庫存已恢復至健康水位，預期2025年第一季品牌廠對mobile DRAM將維持被動的採購策略，以獲得更具吸引力的合約價格。從供給角度分析，原廠考量2024年底庫存及年度財報壓力，傾向將2025年第一季需求提前至今年底出貨，間接造成明年第一季LPDDR4X和LPDDR5X合約價下滑，預估LPDDR4X季減8%至13%，LPDDR5X季減3%至8%。

2025年第一季graphics DRAM整體需求仍較平淡，主要需求動能來自新顯卡的GDDR7備貨，價格走勢也受其他DRAM產品拖累，預估平均季減5%至10%。集邦表示，雖然同類別的產能將陸續轉往HBM領域，但graphics DRAM的價格仍會受其他應用影響，加上買方庫存依然偏高，短期而言價格將持續下滑。

consumer DRAM價格於2024年第四季開始反轉向下，買方預期後續將持續下跌，採購心態更為被動，並握有議價優勢。從供給分析，因消費型產品銷售不振、單機容量成長也有限，抑制整體consumer DRAM出貨增幅，造成供應商庫存自2024年下半年逐季增加，加上現貨市場的低價賣壓，預期合約價跌幅將於2025年第一季持續擴大，DDR3將季減3%至8%，DDR4則季減10%至15%。

DRAM

延伸閱讀

華為Mate 70採用SK海力士記憶體晶片 而非大陸製

記憶體族群 大摩看淡

大摩：ASIC HBM高速成長 但記憶體市場仍進入谷底

南亞科擬入股補丁科技攻HBM 預計取得38%股權

相關新聞

2024年前十名熱銷手機出爐 第一名居然是這台

神腦公布年度最暢銷前十大手機，值得關注的是，有別以往前兩年冠軍都是高階iPhone機款，今年銷售榜首則是中階機三星Gal...

獨／江蕙同門師妹！英業達「虛擬藝人」1月12日攻蛋 曲目、細節一次看

代工大廠英業達（2356） 攜手知名金牌音樂製作人陳子鴻，合力在旗下虛實元邦技術的集大成之作「元宇宙平台」上...

群聯潘健成推平價 AI 如苦行僧 但「賭對」黃仁勳這件事

群聯（8299）2023年發表平民AI解決方案aiDAPTIV +，董事長潘健成如苦行僧逢人推廣，迄今累積200多個PO...

鴻海利用 AI 加速開發碳化矽功率元件 獲 IEEE OJPEL 刊登

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）旗下的鴻海研究院再傳捷報！鴻海研究院半導體研究所攜手人工智慧研究所，結合鴻揚半導...

買方採購策略轉趨被動 2025年第1季 DRAM 合約價全面走跌

根據TrendForce最新調查，2025年第1季進入淡季循環，DRAM市場因智慧手機等消費型產品需求持續萎縮，加上筆記...

AI 2.0成數位健康市場「定心丸」吳漢章曝：創新最關鍵

我國將於2025年邁入超高齡社會，預計至2070年，高齡人口規模將達幼年人口的6.8倍。華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。