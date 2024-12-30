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十大暢銷書遭詐騙集團盯上 第一名還不是張忠謀自傳

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Watchmen公布被詐騙集團盯上的十大理財書籍。Gogolook／提供
Watchmen公布被詐騙集團盯上的十大理財書籍。Gogolook／提供

台灣政府今年推動「打詐新四法」，加強對數位詐騙犯罪的打擊力道，但詐騙集團仍不斷鑽取漏洞，Gogolook-創（6902）旗下商譽保護服務Watchmen指出，近期「假贈書詐騙」瞄準愛書人士行騙，已成為今年新崛起的詐騙模式，尤其在Facebook、Instagram等社群平台上廣泛流竄，竊取民眾個人資料，或引入投資群組進行投資詐騙。

詐騙集團通常冒名名人、假借出版商或教育機構名義，發起所謂的「免費贈書活動」。受害者點選社群廣告後，將跳往製作逼真的釣魚網站或加入LINE投資群組，引導填寫個人資料表單，如姓名、電話、地址，甚至信用卡號，以領取「免費贈書」，並進一步引導至LINE群組內的投資詐騙圈套，讓受害者損失慘重。根據Watchmen的觀察，詐騙集團選書精挑暢銷著作，最常被盜用於詐騙的書籍名單前十名依序為：小狗錢錢、思考致富、晶片戰爭、蒙格之道、執行長日記、賺錢也賺幸福、時勢、逆思維、隱性潛能、富爸爸窮爸爸。從詐騙集團盯上的書單來看，投資理財占大多數，其次則為成長性思維叢書。

刑事局預防科科長林書立指出，詐騙集團透過網路廣告平台大量投放詐騙廣告，免費贈品更是吸引長者與學生族群上當受騙，呼籲民眾在網路上提交個資時務必三思。網路廣告平台業者應加嚴審查廣告，配合政府機關共同合作打擊詐騙，杜絕違法廣告氾濫的問題，否則將面臨巨額罰款。

Watchmen也提供三大建議，包括查驗來源真實性，收到贈書或贈品活動訊息時，請透過品牌官網或官方認證帳號查證；避免提供敏感資料，若需填寫個資，請確認是否為必要，切勿提交信用卡或身份證等敏感資訊；善用 Whoscall免費防詐新功能：透過Whoscall的AI功能詐騙訊息檢查，上傳可疑贈書資訊的截圖，就能透過比對詐騙資料庫或類似詐騙模式，快速檢查可疑的簡訊、網址或電話，避免落入陷阱。

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