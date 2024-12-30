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綠岩能源揮軍越南 目標開發總量1GW太陽能案場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

綠岩能源拓展東南亞再生能源再傳捷報，在越南成功取得重要進展，目標鎖定開發總量1GW的超大型太陽能開發案，涵蓋水面型、地面型太陽能，預計將供電給知名3C集團，未來也將與當地台商和企業用電大戶以企業能源採購（CPPA）、直接購電（DPPA）兩種模式進行合作。

綠岩能源集團資本額4.1億元，預計2025年第二季申請登錄興櫃。據悉，該公司董事長葉孟恒，是成大材料工程博士，具有豐厚實的再生能源開發經驗，並帶領團隊積極拓展海外市場。

越南今年7月正式通過相關法案，駐越外企對DPPA帶動的企業永續發展前景表示看好。葉孟恒表示，越南綠能市場潛力巨大，將協助當地台商掌握能源自主權與碳減排目標，同時提高併網穩定性與電力效率。

綠岩在越南正在進行的其他案場，尚包含河內工業區太陽能專案，在園區廠房上建置屋頂型太陽能，土地超過20公頃，裝置容量20MW。特別的是，綠岩團隊能依據不同類型的屋頂結構及客戶的用電習慣，量身訂製最佳的發電規劃與能源管理策略，結合EMS能源管理系統與電網整合技術，提供全方位的智慧能源解決方案。

公司近年來積極衝刺海外市場，不只越南取得重要進展，泰國也有300MW以上的合作案正在洽談中。上月更是成功打入日本的農光共生市場併網成功，成為台灣業界首例，裝置容量達2MW，具備高達每度36日圓的躉售電價優勢。未來綠岩將繼續深化海外市場開拓，推動能源轉型與綠色經濟。

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