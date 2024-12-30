2024年前十名熱銷手機出爐 第一名居然是這台

神腦公布年度最暢銷前十大手機，值得關注的是，有別以往前兩年冠軍都是高階iPhone機款，今年銷售榜首則是中階機三星Galaxy A55。

第二名是iPhone 16 Pro，第三名同樣是三星陣營的S24系列，高規的相機和豐富的AI互動功能使得買氣相當熱絡，第6~10名則由OPPO、vivo各占兩名。今年的黑馬是平價機種SHARP AQUOS wish4位居第九名。

消費者選擇Android和Apple占比約是7比3，而舊換新的比例有逐年上升趨勢，顯示社會大眾對環保的重視，加上神腦積極推出舊換新加碼送神腦幣，也帶動二手機業務的成長。

Apple、三星搶下前五名 OPPO、vivo各占兩席

神腦2024年度整體手機銷售Android、Apple的比例大約是7比3，高、中、低階價格帶銷售分別占45%、20%、35%，而前十名暢銷手機，Android陣營占8支、Apple陣營占2支。

三星的Galaxy A55為年度銷售冠軍，三星的A系列一直以高CP值受到消費者青睞，今年8月又開放高階機款才有的AI搜尋圈功能，使得銷量直衝。標榜蘋果首支搭載AI功能且上市僅一季的iPhone 16 Pro拿下亞軍寶座，而第三名是三星Galaxy S24系列，第四名是三星Galaxy A15、第五名是iPhone 16 Pro Max、第六名是OPPO A3 Pro 5G、第七名是vivo Y27、第八名是OPPO Reno12系列，第九名是年度大黑馬SHARP的AQUOS wish4，第十名則是vivo V30系列。AI手機是今年最夯潮流，不只高階手機，許多品牌也將AI功能下放到中階機，不少25-45歲消費者想嘗試跟上AI浪潮，而選購具備AI功能的手機。

手機使用壽命漸長二手機需求增 較去年成長8成

現在智慧手機品質優良，換新機周期也隨之拉長，不過由於AI功能多元，約有10%購買新機的消費者，會選擇將手中還能使用的舊機，拿到中華及神腦門市參與「舊換新活動」，也因祭出預購送禮、加碼贈神腦幣等方案，使得舊換新逐年有上升趨勢。

近來，環保意識抬頭，神腦除鼓勵民眾將舊機拿來回收，也建置二手機銷售平台，推出二手機六大保證，以國際認證軟體檢測舊機，並提供完善又安心的售後服務及原廠等級保固，對比去年二手機的銷售有成長50%以上，數據顯示有七成的消費者在神腦生活網路商城上訂購二手機，也接連帶動線上周邊銷售。

其中以iPhone 13 128G、三星Galaxy A54最為搶手，回收的話則以iPhone 15系列最為保值。如沒有換機打算、想延續愛機壽命，神腦也提供一條龍維修服務，消費者可以就近前往神腦門市、神腦Apple授權維修中心送修，像是換電池、換螢幕等項目，即日起至1月15日止維修享最高2,000元折扣，詳情請見活動網頁公告為主。