獨家／江蕙同門師妹！英業達「虛擬藝人」1月12日攻蛋 曲目、細節一次看

代工大廠英業達（2356） 攜手知名金牌音樂製作人陳子鴻，合力在旗下虛實元邦技術的集大成之作「元宇宙平台」上，重金打造的首位「虛擬偶像」歌手米拉 蜜（Mila Mii），將於明年元月12日站上台北小巨蛋，為集團50周年旺年會獻唱。據悉，米拉 蜜作為天后江蕙的「同門師妹」，也獲得陳子鴻親自為其編寫詞曲，而她旺年會當天將帶來4首曲目，《經濟日報》也特地列出此次演出的各項細節，供讀者們一次了解。

歌手米拉 蜜背景：

虛擬偶像歌手米拉 蜜（Mila Mii）是代工大廠英業達，在文化內容策進院的指導之下，攜手金牌音樂製作人陳子鴻以及經濟公司喜歡音樂，結合「AI人工智慧」及「虛實元邦」兩大概念，成功打造出的首位「虛擬藝人」，而米拉 蜜是由音樂才子陳子鴻親自從頭打造完成的合格藝人，他從人物發想、刻劃到 3D 建模，每一步驟都親自上陣監督，並根據米拉的人物設定，親自為其製作相應的歌曲與舞蹈，因此她也相當能歌擅舞。

小巨蛋首演細節：

米拉 蜜這次攻蛋將帶來四首精彩的曲目，並且這次獻唱的四首歌曲，其曲風、呈現方式都截然不同，而她能做到如此精巧細緻的動作，全靠英業達元宇宙技術處，以及由陳子鴻率領的群真有限公司在背後操刀所致。而這次演出的四首歌曲都是他們先利用Unreal 3D 引擎完成建模後，才逐一打造出的4首不同曲風的歌舞表演，而這次表演作為米拉 蜜出道以來首次站上小巨蛋，同時也是元宇宙應用的一次突破，更也創下國內企業旺年會邀請嘉賓的一次先例。

演出曲目：

這次米拉 蜜帶來的四首歌曲，包括結合歌仔戲元素舞曲的「相愛相殺」、抒情浪漫的「痊癒」、向已逝歌手CoCo李玟致敬的「妳在我心上」，以及率領4位虛擬男舞伴壓軸熱門動感的「帥哥粉碎機」，米拉 蜜屆時將以最先進的科技技術在小巨蛋的舞臺上，將這4種完全不同曲風盡情演出，並藉此展現英業達在ICT資通訊硬體、軟體、內容、服務的整合實力。

米拉 蜜表演服裝：

據悉，英業達在舞台服裝上也邀請台灣時尚服裝頂級針織女王潘怡良設計師及輔仁大學織品服裝學院為 Mila 量身訂作四套不同的舞台服裝， 隨著音樂及舞蹈動作服裝也會有飄動及光影反射效果，當然在舞台的背景也進行AI變換設計，務必讓臺北小巨蛋現場的員工享有耳目一新的文化科技盛宴。

陳子鴻起心動念：

事實上，有「音樂才子」美稱的陳子鴻，同時在業界也被評為數一數二的王牌製作人，他過去不僅曾幫天后張惠妹、蔡依林等多位知名歌手製作過專輯，而他也是天后江蕙的前經紀人，多年來與「二姐」培養出「亦師亦友」的默契，而這次陳子鴻跨界與AI人工智慧指標大廠英業達合作，也讓米拉 蜜被外界視作天后江蕙最新的「同門師妹」。

據了解，陳子鴻會出手為米拉 蜜親自編寫詞曲，主要是因為當初在江蕙宣布封麥之後，又適逢新冠疫情爆發，唱片市場也受到不小的影響，而此時他想到可以攜手科技大廠來打造一個不會受到疫情影響，可以在全世界各地即時、同步進行演出的「虛擬偶像」，而在大廠中又以英業達在該領域佈局最為領先，因此雙方才在文化內容策進院的聯繫之下，達成合作、並一步一步的將自己心目中最理想的虛擬藝人打造完成，而這也是這名剛年滿18歲的少女「虛擬偶像」米拉 蜜，誕生的緣起。

元宇宙技術處：

英業達投身「元宇宙領域」發展行之有年，團隊由「元宇宙領域大將」資深副總暨元宇宙技術處總經理邱全成、以及資深經理林昭良掌旗，除專注最新的 AIGC、數位雙生、虛實融合和擴增實境技術應用外，也依照「以實推虛、以虛帶實」的發展策略，在 2005 年「虛實界」技術研究的基礎上，打造出英業達元宇宙虛實元邦 (VRSTATE) 的數位經濟空間、數位內容創建、AI 模型訓練與數位安全治理等一系列的創新應用。