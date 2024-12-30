AI 2.0成數位健康市場「定心丸」吳漢章曝：創新最關鍵

我國將於2025年邁入超高齡社會，預計至2070年，高齡人口規模將達幼年人口的6.8倍。華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章近日出席「健康台灣論壇」，他除了分享華碩在建構未來醫療照護服務的數位基石的經驗。面對超高齡社會的來臨，吳漢章也直言，創新思維非常重要，醫療應該要多從「應用創新」角度出發，來帶動整個產業加速發展，而自己認為，未來的醫療照護也將需要仰賴AI 2.0為核心的全新數位技術。

台灣數位健康產業發展協會（TAIDHA）於12月26日舉辦「2024 第二屆第 2 次會員大會暨健康台灣論壇」，邀請政府、醫界及資訊產業專家，分享全民健保及智慧醫療相關政策與產業最新資訊，掌握健康照護未來趨勢，攜手邁向台灣數位健康的新紀元。包括吳漢章總經理、資誠榮譽副所長曾惠謹、北醫大董事長陳瑞杰、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、健保署副署長龐一鳴、醫聯網暨眾匯智能健康董事長王欽堂等大咖都親自到場。

在高齡化與少子化的雙重挑戰下，健康照護議題日益凸顯其重要性。如何充分運用台灣於ICT產業的卓越實力，引領企業開創數位健康新價值，強化健康照護網絡，已成為推動健康台灣、實現幸福家園的關鍵目標之一。陳良基則表示，隨著時代轉變，現代對於醫療的需求有別於傳統模式，應已不限於生病之時，再加上台灣正面臨高齡化的社會，藉由數位科技工具的幫助，可無時無刻精準掌握個人健康資訊，引入適當的數位工具不僅能減輕醫護人力負擔，降低醫療支出及健保能量的需求，且最終能使全民享有更為健康的生活。

陳良基分享，台灣作為數位科技全球的領導者，如同NVIDIA黃仁勳執行長多次提及AI（人工智慧）時代下台灣為全球的重心所在，應協助數位科技業者找到新的出海口，數位健康產業正是很好的切入點，數位健康產業的發展，涉及衛生福利部、數位發展部、經濟部，甚至是國家發展委員會等跨部會業務，協會在三年前便已預見數位科技帶來正面效益而成立，透過協會的力量，能夠從中協助數位健康產業可在更為健全的法規環境下蓬勃發展！

華碩近年積極推動醫療領域的應用佈局，吳漢章指出，華碩日前推行xHIS次世代醫療資訊平台，藉由醫療規則管理系統運用改善台灣護理人力不足的問題，並藉由開放平台工具降低第三方開發者門檻因數據標準化、數據互通性，透過資訊科技串聯醫療照護應用生態系，能快速了解病人的重要健康疾病歷史及異常檢測數據，提升醫療診斷品質與效率；也實施iHarp計畫，開發AI 2.0結合Zenbo機器人、手持超音波及可攜式穿戴等設備，透過賦能遠距照護，除能節省照護人力、改善偏鄉醫療，並實現個人化、虛擬化健康管理。

搭載目前AI 2.0技術發展，讓先前健康醫療管理應用的構想得以落地能力大幅提高，亦強化國際之合作拉力，對台灣數位健康產業是絕佳的機會。而台灣因為有健保力量的支持，為Healthcare 3.0打下夯實的基礎，然而越來越多健康照護的需求，呼應陳良基理事長提及「產業發展」，協會推動數位健康是非常重要，可作為襄助業者補足產業化、數位化的缺口之角色，一同合作邁向Healthcare 4.0。

最後，「台灣數位健康產業發展協會」將持續致力於促進數位科技與健康醫療產業之跨域融合，促進創新法規推動與國際接軌，歡迎各界業界先進及領域專家加入，一起帶動台灣數位健康產業之發展。