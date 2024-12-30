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群聯潘建成推平價 AI 如苦行僧 但「賭對」黃仁勳這件事

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
潘建成透露群聯跟新光醫院合作用AI解讀正子斷層造影，讓診斷結果可以馬上判讀。王郁倫攝影
潘建成透露群聯跟新光醫院合作用AI解讀正子斷層造影，讓診斷結果可以馬上判讀。王郁倫攝影

群聯（8299）2023年發表平民AI解決方案aiDAPTIV +，董事長潘建成如苦行僧逢人推廣，迄今累積200多個POC（場域驗證），他苦笑至少他只說了12個月，比黃仁勳當年講了12年AI，還沒人理好一點；不過，他透露唯一「賭對了」，是預測2025年輝達將大談邊緣運算，黃仁勳果真在聖誕節前夕拍影片從烤箱拿出邊緣AI新貨。

群聯的aiDAPTIV +訴求以其軟體專利，將系統中SSD取代DRAM，搭配常規繪圖卡就能跑LLM（大語言模型），讓AI伺服器從高價的300萬美元，變成只要300萬新台幣，潘建成期望藉此讓AI平民化，不僅人人都能用AI，更能保護隱私打造私有AI。

他從2023年開始推廣，至今進度並不如預期樂觀，他大吐苦水「客戶不是不用，是不知道怎麼用」，這使得群聯從本來只打算賣零組件，現在包山包海做解決方案，要讓客戶用得滿意再付錢，累積已經達200多個客製化POC案例。

他苦笑過去一年台灣的一哥到九哥他都找過了，多數人都認可此生意，但「推動到最後，發現大家都來看戲。」原因是原因是沒有立即的營收，其次是找不到懂得人來做。

潘建成出席27日工研院「AI賦能．半導體領航—2024南臺灣產業策略論壇」談產業AI化，AI平民化主題，他推動aiDAPTIV +正符合AI平民化目標，但也因此揭露AI在中小企業及機關行號的推動難度。

目前他針對企業行號推出300萬元私有AI解決方案，針對教育現場更推10~12萬元的AI訓練PC，可以微調跑13B參數的大語言模型，相對輝達GB200機櫃一櫃要1億美元，即便費用便宜這麼多，潘建成苦笑：學校還是喊貴，拜託群聯能不能「捐」幾台？

潘建成苦笑說，系統中的GPU跟CPU都不是群聯做的，還好現在學校開始勸募，馬偕護校前陣子才募款600萬元，向群聯採購50台，下學期將建置起來開AI課程。

另外群聯也跟新光醫院合作，新光醫院最有名就是正子斷層造影，過去是醫生看片子寫診斷病例，新光拿出累積的7萬片圖像訓練VLM（大型視覺語言模型），經過大量訓練跟校正，現在只要病人圖像進去，診斷報告就能直接跑出來，減少醫生因疲勞而出現解讀錯誤的可能。

群聯也跟新竹某醫院合作POC，AI將在門診上線於醫生跟病人對談問問題時把病歷填好，除會轉換成醫學專有名詞，記錄病人記錄跟狀況，讓醫生有更多時間跟病人溝通，也會把護理師常回答病人的提問QA做成AI工具，讓病人詢問。

潘建成表示，他唯一「打賭」賭對的，是他預測2025年輝達就會開始講Edge AI，結果黃仁勳果然在聖誕節前自己發布影片，從家中烤箱中端出Jetson Orin Nano Super邊緣AI電腦，僅249美元，潘建成開心地說輝達為何要從幾十萬美元起跳的商品賣到200多美元？因為邊緣才是大家真正用到AI的地方。

工研院舉行「AI賦能．半導體領航—2024南臺灣產業策略論壇」談產業AI化，AI平民化主題，邀請群聯、李長榮化工、台中榮總分享經驗。王郁倫攝影
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AI 群聯 輝達

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