綠能產業「站在風口上」 43歲的她明年加薪幅度上看10%

隨著國內各家經濟研究機構預測紛紛出爐，普遍認為2025年經濟仍可維持穩健成長，1111人力銀行日前發布最新調查結果也顯示，有52.5%企業2025年會調薪，較去年增加1%，調薪意願創下自2022年以來新高，可望平均調幅為4.1%，優於軍公教的調薪3%。就有上班族現身分享，由於任職當紅的綠能新創產業，明年有機會加薪5%~10%。

現年43歲的李小姐任職於當紅的綠能新創產業，公司以軟體產品為主，符合當今共享經濟的潮流，擔任人資副理的她，年資近兩年，月薪5萬5000元，當初是透過前同事牽線介紹，才來到現職公司。身為人資主管的李小姐坦言，上班壓力其實不輕，一人要當多人用，但公司有固定且透明的年度考核制度，股票分紅，算是有不錯的員工福利。

李小姐分享，雖然今年公司業績持平，但體恤員工的老闆決定明年為全體員工加薪，整體調薪平均為3%，而自己個人調薪優於整體水準，有機會落在5%~10%之間，讓她直呼開心。

李小姐指出，企業主在薪資、福利都要與時俱進，趕上市場行情，對外搶人才有競爭力，能快速補足人力缺口，公司正值草創期大舉招兵買馬招募三類人才，包含RD、行銷、業務專員。

「站在風口上，豬也會飛」這是小米創辦人雷軍的名言，李小姐建議，想在年前轉換工作的求職者，不妨多看新聞觀察產業動態，挑出有前景的產業是轉職成功的第一步，她進一步提醒，面試前可以多看討論區求職板，面試經驗心得文章，做好相關功課，也不怕誤踩求職地雷。