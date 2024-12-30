美對東南亞雙反調查終判明年出爐 太陽能廠轉型因應

美國對於泰國和越南等東南亞4國太陽能產業啟動雙反（反補貼、反傾銷）調查，終判將於明年出爐，太極能源與聯合再生等太陽能廠紛紛展開轉型因應。

聯合再生與太極能源分別於泰國和越南設有太陽能電池製造廠，考量美國可能對泰國及越南進口的太陽能產品課徵高額反傾銷、反補貼稅率，聯合再生泰國產線已停止生產，規劃轉型為能源服務商，深耕東南亞市場。

太極能源也暫緩出貨美國市場，將積極開拓美國以外的市場，並拓展其他產品業務，希望達到業務多元化，以降低營運風險。

太極能源除透過轉投資盛新材料搶攻碳化矽（SiC）晶圓市場，轉投資永暘光學跨足隱形眼鏡事業，也投資昌虹投入充電樁等智慧工業控制領域。