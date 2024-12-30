AI方興未艾 2025科技六大趨勢 改變你我的日常生活

2024年美國科技股漲勢凌厲，人工智慧（AI）風潮方興未艾，華爾街日報（WSJ）預測，明年科技領域有許多條件將水到渠成，盤點2025年可能出現六大科技趨勢，改變你我的日常生活。

AI代理人愈來愈成熟

明年大大小小的科技業者都將高呼AI代理人的潛力，目前生成式AI多用於創造文字、圖像及影音，下個階段，AI系統不僅會創造，還會「執行」，將在理解脈絡、學習偏好、與使用者和其他軟體互動後，完成訂位、叫餐和購物等任務。

Google已宣告其新版Gemini 2.0是「代理型（agentic）時代的模型」，Anthropic已在測試「電腦使用」功能，能要求Claude模型進行網路搜尋、開啟應用程式、及以滑鼠和鍵盤輸入文字，OpenAI據傳將在明年初推出AI代理人平台。

AI功能裝置陸續問世

明年將會有更強大的AI功能裝置上市，根據彭博報導，蘋果將推出的6吋智慧家庭顯示器，就像掛在客廳或廚房牆上的iPad，更強調Siri和Apple Intelligence的功能升級。亞馬遜的Alexa也升級搭載生成式AI效能。

AI也將踏出戶外。Meta執行長祖克柏已宣示「明年將是Meta眼鏡的重要一年」，該公司將推出搭配小型顯示器的新款雷朋（Ray-Ban）智慧眼鏡。蘋果前設計總監艾夫和OpenAI執行長奧特曼據傳也正在合作設計AI裝置。

資料中心採用乾淨電力

AI和雲端運算榮景帶動資料中心興建熱潮，但也可能推升電費、製造擾民的噪音，及因使用化石燃料而汙染空氣。一些科技大廠正設法採用更乾淨的能源，亞馬遜、Google和微軟正投資數十億美元於核電。

除了傳統反應爐之外，這些業者也正在研究小型模組化反應爐（SMR）技術，但這是較長遠的目標，而在太陽能與風電場擴增大型電池，是成本較低的蒐集以及儲存能源之道。

加密貨幣榮景不會褪色

比特幣指數型基金（ETF）上市，讓一般人更容易搶搭加密貨幣熱潮，華爾街和大銀行也已紛紛投入，帶動比特幣今年12月初衝破10萬美元大關。

美國總統當選人川普對加密貨幣較友善的新政、美國證管會（SEC）對加密貨幣監管立場的改變，以及較小型且風險較高的加密幣ETF可能上市，都有望助長熱潮。Carson集團投資顧問恩格巴特認為，比特幣日益成為追逐風險投資組合的正常環節。

美電動車銷售持續下滑

川普政府預料將對美國電動車銷售造成雙重打擊，包括計劃撤銷購買電動車的聯邦政府補助，以及對進口商品課徵高關稅，尤其是所有進口的電池原料。

現在較不明朗的是，川普政府是否會允許本土車廠在進口電池原料時，能夠豁免關稅，以及電動車廠是否在購車減稅補助取消後，降價刺激買氣，又降價行動是否會衝擊新創公司。一些原本受惠於電動車補助政策的共和黨州眾議員，是否支持撤銷補助，也還在未定之天。

從追蹤健康到追蹤長壽

人人都希望延長壽命，但也希望延長健康壽命（healthspan），也就是拉長維持身體健康的時間，維持住生理年齡。市面上已出現一些可測量使用者老化情況的應用程式（App）。

例如，FaceAge模型，則可透過一個人的自拍照辨析生理年齡。Death Clock的年齡演進工具明年起將針對用戶保持好習慣或壞習慣，產製出70歲樣貌的影像。