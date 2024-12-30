博通、輝達可望成為台積電（2330）首批客戶，2026年大搶矽光子共同封裝光學元件（CPO）商機，近期博通更有取代輝達，成為華爾街新寵兒的態勢，讓博通相關協力廠更具潛力。

以光通訊領域台廠來看，光通訊模組廠眾達-KY是博通合作多年的老夥伴，目前為博通多項高階產品獨家供應商，將優先受惠。

博通CPO方案中的雷射光學封裝均由眾達獨家供應，包括博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝。看好博通後續發展合作空間大，眾達董事長陳靖仁已公開表態，未來將持續與博通合作布局CPO，2025年可望取得客戶認證並開始量產，目標2026年放量。

另外，受惠雲端趨勢升溫，高速傳輸需求高漲，各大雲端服務供應商（CSP）對高階網路交換器的傳輸速率要求朝400G、800G靠攏，明年眾達400G產品將持續放量，800G接棒演出，成為推升營運成長的主要動能。法人看好，眾達明年營收可望年增超過15%，重返成長軌道。

上詮為國內光通訊廠中，唯一與台積電密切合作的廠商，傳與台積電及輝達共同開發光通道和IC連接技術，扮演中間的光對位關鍵性角色。