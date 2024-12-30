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鴻海AI眼鏡鏈浮上檯面 GIS、力積電、富采加入生態系

經濟日報／ 記者李孟珊林薏茹陳昱翔／台北報導
鴻海。 圖／聯合報系資料照片
鴻海。 圖／聯合報系資料照片

鴻海（2317）全力搶攻AI眼鏡商機，積極籌組生態系，繼找來英商Porotech後，觸控面板大廠GIS-KY、晶圓代工廠力積電、LED廠富采等生態系夥伴陸續浮上檯面，期盼藉此壯盛的陣容，拿下蘋果AI眼鏡代工訂單。

業界分析，鴻海看好AI眼鏡有機會成為次世代智慧穿戴式裝置的主流產品，籌組生態系布局，隨著蘋果、Meta、Google等國際大廠有意開發平價AI眼鏡，鴻海乘勢出擊，向客戶們展示多年來蓄勢待發的生態系實力。

據悉，鴻海以自家代工組裝為中心，與Porotech、GIS-KY、力積電、富采等打造AI眼鏡生態系夥伴關係。其中，Porotech負責微型顯示技術，GIS提供光學技術、模組與貼合業務，富采供應Micro LED相關技術，力積電負責半導體前端晶圓製造。

鴻海攜手Porotech進軍超薄AR眼鏡市場，並計劃在台中建立Micro LED晶圓製程生產線，預計明年第4季量產，以因應未來全球主流客戶產品相關需求。

GIS則與Porotech合作拓展微型顯示器應用領域的光學元件和模組業務，衝刺AR領域研發，並以加速實現最高亮度、最高像素密度、最小體積且最低成本的消費級AR產品為目標。

力積電助攻大規模生產微型顯示器。力積電昨（29）日透露，該公司與Porotech的Micro LED合作開發案已進行一段時間，目前仍在持續中，雙方瞄準生產應用終端顯示應用的12吋GaN-on-Silicon的Micro LED，當中高度仰賴力積電在半導體前端晶圓製造代工的專業技術。

富采由旗下晶成半導體與鴻海集團合作，鎖定高階Micro LED研發，透過優化Micro LED晶片結構和採用新型薄膜保護技術，成功降低表面缺陷，改善外部量子效率，並提高產品可靠性。由擁有豐富三五族半導體製造經驗與先進製程技術的晶成，進行Micro LED晶片效率優化；鴻海則採用自行開發的色彩轉換技術，實現更優質的全彩顯示效果。

富采強調，目前Micro LED業務在顯示、車用、與穿戴裝置等應用都有專案進行中，並加速COW／COC量產資源的整合。

LED 力積 鴻海

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