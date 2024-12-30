2025美國消費性電子展 超微、英特爾將推新品

隨著全球關注的美國總統大選結果揭曉，共和黨候選人川普（Donald Trump）將於2025年重返白宮，他將持與上屆政府不同的政策態度，或可能對部分領域帶來影響，但整體而言，AI驅動的創新週期趨勢不變。

2024-12-30 05:10