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2025美國消費性電子展 超微、英特爾將推新品

經濟日報／ 本報綜合報導

2025美國消費性電子展（CES 2025）集結全球重量級科技廠，不僅輝達（NVIDIA）有望發表最新RTX50系列產品，超微（AMD）、英特爾、鴻海（2317）、華碩（2357）、聯發科（2454）、義隆（2458）、瑞昱（2379）等也將參與盛會，衝刺業績。

超微規劃，將於CES 2025官方媒體日活動中舉辦記者會，共同探討該公司如何擴展在PC及遊戲領域的領導地位，並重點分享高效能運算和AI方面的產品陣容。

英特爾拍板，將於拉斯維加斯當地時間元月6日上午，率先開啟CES 2025的重點演講，時間早於輝達和超微。

英特爾本次演講主題為「英特爾驅動主題演講：AI內部新時代」（Intel-Driven Keynote:AI Inside for a New Era），由新任聯合執行長Michelle Johnston Holthaus與客戶運算集團高級副總裁Jim Johnson聯手主持。

外界預計，英特爾演講內容可能將以AI為核心，並發布Arrow Lake-H和HX系列處理器，延續過去Raptor Lake行動版的發展趨勢。

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