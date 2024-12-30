2025美國消費性電子展 超微、英特爾將推新品
2025美國消費性電子展（CES 2025）集結全球重量級科技廠，不僅輝達（NVIDIA）有望發表最新RTX50系列產品，超微（AMD）、英特爾、鴻海（2317）、華碩（2357）、聯發科（2454）、義隆（2458）、瑞昱（2379）等也將參與盛會，衝刺業績。
超微規劃，將於CES 2025官方媒體日活動中舉辦記者會，共同探討該公司如何擴展在PC及遊戲領域的領導地位，並重點分享高效能運算和AI方面的產品陣容。
英特爾拍板，將於拉斯維加斯當地時間元月6日上午，率先開啟CES 2025的重點演講，時間早於輝達和超微。
英特爾本次演講主題為「英特爾驅動主題演講：AI內部新時代」（Intel-Driven Keynote:AI Inside for a New Era），由新任聯合執行長Michelle Johnston Holthaus與客戶運算集團高級副總裁Jim Johnson聯手主持。
外界預計，英特爾演講內容可能將以AI為核心，並發布Arrow Lake-H和HX系列處理器，延續過去Raptor Lake行動版的發展趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言