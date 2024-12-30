輝達執行長黃仁勳CES開講 聚焦新顯卡

2025美國消費性電子展（CES 2025）將於拉斯維加斯時間元月7日起登場，輝達執行長黃仁勳將在當地時間元月6日晚上發表開幕演講，為會展先營造第一波高潮。業界預期，黃仁勳開講內容應會與輝達新一代「RTX 50」系列顯卡有關，並將揭露更多AI與機器人應用新商機。

在上述黃仁勳可能發表的三大方向當中，近期機器人話題最為火熱。尤其輝達在成功掀起AI浪潮後，正自我定位為機器人革命的領導平台，銷售「全端」（full stack）解決方案，從用於訓練AI驅動機器人的軟體層到內建晶片等。

英國金融時報（FT）報導，輝達的機器人科技副總裁塔拉（Deepu Talla）說：「實體AI和機器人技術的ChatGPT時刻即將來臨。」他說，這個市場已經到了「關鍵轉折點 」。輝達準備在2025上半年推出支援人形機器人的最新一代微型運算系統Jetson Thor。受惠於對AI晶片的龐大需求，輝達的市值已飆升至3兆美元以上。