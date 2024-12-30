快訊

嘉義3時51分規模5.1地震 最大震度4級 警報大響、門窗晃動

輝達執行長黃仁勳CES開講 聚焦新顯卡

經濟日報／ 編譯林聰毅、記者蕭君暉／綜合報導

2025美國消費性電子展（CES 2025）將於拉斯維加斯時間元月7日起登場，輝達執行長黃仁勳將在當地時間元月6日晚上發表開幕演講，為會展先營造第一波高潮。業界預期，黃仁勳開講內容應會與輝達新一代「RTX 50」系列顯卡有關，並將揭露更多AI機器人應用新商機。

在上述黃仁勳可能發表的三大方向當中，近期機器人話題最為火熱。尤其輝達在成功掀起AI浪潮後，正自我定位為機器人革命的領導平台，銷售「全端」（full stack）解決方案，從用於訓練AI驅動機器人的軟體層到內建晶片等。

英國金融時報（FT）報導，輝達的機器人科技副總裁塔拉（Deepu Talla）說：「實體AI和機器人技術的ChatGPT時刻即將來臨。」他說，這個市場已經到了「關鍵轉折點 」。輝達準備在2025上半年推出支援人形機器人的最新一代微型運算系統Jetson Thor。受惠於對AI晶片的龐大需求，輝達的市值已飆升至3兆美元以上。

AI 機器人 輝達

延伸閱讀

成為美國大學畢業生最想進的企業 黃仁勳公開競爭對手「無法擊敗輝達原因」

機器人概念股瘋漲 外資買超前十大中竟只有1檔

人形機器人題材就是強！宸曜飆漲停創天價 5天大漲45％

黃仁勳從烤箱端新品 輝達小巧生成AI電腦價格親民

相關新聞

台積電攻矽光子報佳音 博通、輝達將成首批客戶

台積電矽光子布局傳出好消息，近期完成共同封裝光學（CPO）與半導體先進封裝技術整合，預計明年初起逐步送樣，讓2025下半...

CES展來了 聚焦AI新應用 科技11董總親征跨海搶單

全球消費性電子業盛會「2025美國消費性電子展（CES 2025）」將於當地時間明年元月7日開跑，聚焦當紅的AI相關應用...

川普自由放任政策 AI驅動產業成長力道不減

隨著全球關注的美國總統大選結果揭曉，共和黨候選人川普（Donald Trump）將於2025年重返白宮，他將持與上屆政府不同的政策態度，或可能對部分領域帶來影響，但整體而言，AI驅動的創新週期趨勢不變。

博通當紅 台鏈沾光

博通、輝達可望成為台積電首批客戶，2026年大搶矽光子共同封裝光學元件（CPO）商機，近期博通更有取代輝達，成為華爾街新...

AI方興未艾 2025科技六大趨勢 改變你我的日常生活

2024年美國科技股漲勢凌厲，人工智慧（AI）風潮方興未艾，華爾街日報（WSJ）預測，明年科技領域有許多條件將水到渠成，...

2025美國消費性電子展 超微、英特爾將推新品

2025美國消費性電子展（CES 2025）集結全球重量級科技廠，不僅輝達（NVIDIA）有望發表最新RTX50系列產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。