CES展來了 聚焦AI新應用 科技11董總親征跨海搶單

全球消費性電子業盛會「2025美國消費性電子展（CES 2025）」將於當地時間明年元月7日開跑，聚焦當紅的AI相關應用，廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）、技嘉（2376）、所羅門（2359）、威剛（3260）、群創（3481）、友達（2409）等九家台灣科技大廠、合計11位董總將親自率隊跨海出擊搶單，為2025年業績點火。

CES 2025將於美國時間明年元月7日至10日於拉斯維加斯舉辦，主題為「連結、解決、發現與投入」（CONNECT SOLVE DISCOVER DIVE IN）。

此次親自率隊赴美的台灣科技大廠董總，以AI相關族群居多。

台灣科技業董總親征CES 圖／經濟日報提供

目前已知包括廣達旗下雲達總經理楊麒令、英業達董事長葉力誠與總經理蔡枝安、緯創總經理林建勳、仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、所羅門董事長陳政隆、技嘉共同總經理李宜泰等大咖都將赴美。

面板雙虎也積極揮軍CES 2025，友達並將結合今年完成併購的BHTC共同參展，主要展出推升智慧移動新賽局Micro LED顯示技術結合人性化互動體驗，同時展覽的攤位也將擴大一倍。友達執行長柯富仁及BHTC執行長Michael Jeager帶領台灣、北美及歐洲員工前往參與，估計達數十人。

群創由董事長洪進揚與總經理楊柱祥共同率隊，於CES期間在美國拉斯維加斯百樂宮（Bellagio Hotel）飯店，以「Driving New Possibilities」為主軸，展示最新穎及突破性產品技術，同時會見全球客戶。

記憶體模組大廠威剛董事長陳立白攜手團隊及旗下電競品牌XPG、工業級嵌入式存儲領導品牌「威剛工控」，共同參加2025年CES搶單。

老牌輝達機器人協力廠所羅門由董座陳政隆領軍，近期輝達機器人旋風再度席捲市場，所羅門的AI視覺技術，堪稱是機器人的眼睛與大腦，並將輝達的平台導入其解決方案中，業界關注陳政隆此行回台是否能再捎來更多接單好消息。

（記者鐘惠玲、李孟珊、林薏茹、李珣瑛、吳凱中、蕭君暉）