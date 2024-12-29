美對陸發動301調查 市場看好聯電、世界先進將受惠

美對陸成熟製程發動301調查，未來交接給川普政府，由其決定是否提高關稅。法人機構表示，不過，中國很少直接出口成熟晶片至美國，美國即使提高關稅，影響有限，但去中化的趨勢不變，將有利聯電（2303）、世界先進（5347）等營運表現。

美國拜登政府宣布對中國製造的成熟製程晶片展開貿易調查，可能會對來自中國大陸的晶片徵收更多的關稅，這些晶片廣泛用於汽車、洗衣機和電信設備等日常用品。大陸用於半導體製造的碳化矽基板和晶圓的生產，也是美國當局這波調查的目標。之前拜登總統宣布從明年1月1日起，對中國生產的太陽能晶圓和多晶矽的關稅提高到50%，特定鎢產品關稅則提高至25%。

「301條款」授權美國貿易代表署（USTR）進行調查，先決定中國大陸的作法是否「不合理」，或「有差別待遇」，並加重美國商業負擔；目的在於保護美國和其他市場的晶片生產商，免受中國政府主導的大規模國內晶片供應增加的影響。

美國貿易代表戴琪表示，USTR發現的證據顯示，北京正在瞄準半導體產業，以實現全球主導地位，類似於其在鋼鐵、鋁、太陽能板、電動車和關鍵礦物領域的作為，這是一項基於「301條款」的調查，而且是在美國準總統川普明年1月20日上任前四周啟動，根據聯邦公報關於該調查的通知，拜登政府將於明年1月6日開始接受大眾對該調查的評論，並計劃於明年3月11日、12日5舉行公開聽證會。

這項調查將耗時數月，因此調查將和政權一併交接給川普政府。若川普承接調查，必須自啟動後一年內完成。如果調查屬實，川普政府可能會對中國大陸實施報復性關稅，限制進口，或者USTR也會建議總統及國會採取其他行動。川普曾在選戰期間威脅要對中國商品徵收60%鉅額關稅。

法人機構表示，美鎖中禁令趨勢不變，中國積極發展成熟製程，因此在成熟半導體和利基型記憶體的競爭會變大。此外，中國利用本身優勢，也會著墨在面板和電動車產業的半導體供應鏈。

美國擴大對陸管制，且高階設備輸出更難，即便尚未擴及成熟製程，但歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展都更受限縮，加快分散訂單到其他地區。

而聯電和世界先進面臨中國大陸和美國12吋成熟製程持續開出，競爭壓力變大，客戶下單謹慎，恢復速度溫和，但二家公司為分散地緣政治風險，在海外皆有設置新廠房和增加當地的合作夥伴，並有一定的競爭能力，去中化訂單溫和增加中，將有利未來營運。