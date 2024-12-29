快訊

南韓濟州航空失事增至47死！2次降落仍墜毀失速 已知2人獲救

注定孤老終身？研究揭有3個關鍵人格特質容易單身一輩子

博士荒解方／期刊延長畢業 台大教授：沒發表難覓教職

資安署建全國性資安業務推動系統 提升防護能量

中央社／ 台北29日電
數發部示意圖。圖／聯合報系資料照片
數發部示意圖。圖／聯合報系資料照片

數發部資安署明年起推動5年期的政府基層機關資安防護升級計畫，其中因應資安法修法，資安署規劃建置「全國性資通安全業務推動系統」，逐年建置完成細部系統，協助機關通報、分析資料，未來供全台逾7600個納管機關使用，確保公部門提升資安量能。

數發部資安署推動「政府及基層數位韌性強化計畫－政府基層機關資安防護升級」計畫，辦理期程為2025年到2029年，明年在前瞻第5期特別預算編列約新台幣5.5億元。

資安署受訪指出，計畫任務包含建置全國性資通安全業務推動系統，預計使用經費約1.1億元，為了推動數位信任科技以提升中央及地方政府數位安全防護，加上因應資安法後續修法，建置共通系統，提供給逾7600個資安法的納管機關使用，協助各級政府落實資安法遵事項。

資安署解釋，這套全國性資通安全業務推動系統不只一個系統，將依相關功能逐年建立細部系統。舉例來說，地方政府要落實資安法的法遵事項，可以透過系統填報經費配置、資安專職人力配置作法等，也有利整體管理，系統也搭配自動化彙整分析，降低人工處理的負擔。

此外，資安署指出，計畫也會補助地方政府，協助地方政府及所屬機關陸續導入零信任架構、辦理技術檢測、滲透測試等項目，提高地方政府自檢能量與資安軟實力，並邀地方政府舉辦分享會說明相關經驗，逐步強化應對網路攻擊的防護能量。

資安署也規劃每年選擇地方政府示範性辦理至少2場紅藍軍攻防演練，以駭客的角度來挖掘可能的防護弱點，培養資安防護人員的應變能力，演練後也會持續追蹤弱點與風險修補進度。

資安署指出，零信任機制跟技術檢測導入由各地方政府考量資源與環境來做規劃，5年期計畫內目標完成全部地方政府零信任身分鑑別的導入工作，也規劃各地方政府至少完成1個B級機關（資安法把機關資安責任依重要性分成A到E級）的技術檢測工作。

地方政府 數發部 資安

延伸閱讀

川普促美最高法院暫緩實施出售令後 與TikTokCEO周受資通話

資安AI變現不可或缺的防護網

創泓競拍 每股72.5元

合勤控搶攻資安商機

相關新聞

高通驍龍8 Elite 2台積全包 三星良率欠佳搶單落空

台積電傳出再度以卓越的微影製程技術打敗南韓三星電子，拿下高通（Qualcomm）驍龍8 Elite 2晶片明年全數的量產...

矽光子潛利大 台積電、日月光等指標廠沾光

博通、邁威爾（Marvell）與超微等國際半導體大廠，近來力拱矽光子及共同封裝光學元件（CPO）應用，台積電及日月光投控...

資安署建全國性資安業務推動系統 提升防護能量

數發部資安署明年起推動5年期的政府基層機關資安防護升級計畫，其中因應資安法修法，資安署規劃建置「全國性資通安全業務推動系...

提高掌握度 數發部明年擬建低軌衛星網路管理中心

數發部明年推動「維運並精進衛星緊急應變驗證網路驗證計畫」，編列經費近新台幣1.6億元，除了維運已建好的部分站點外，也規劃...

電子五哥旺年會 廣達先發

電子五哥旺年會由廣達於明年1月2日打頭陣，主題為「AI領航，廣達天下」。依照往例，廣達董事長林百里、副董事長梁次震將現身...

高通中階產品 也可望下單權王

外電報導，高通旗艦晶片驍龍（Snapdragon） 8 Elite 2仍委由台積電3奈米家族的N3P操刀。外界認為，台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。