提高掌握度 數發部明年擬建低軌衛星網路管理中心

數發部明年推動「維運並精進衛星緊急應變驗證網路驗證計畫」，編列經費近新台幣1.6億元，除了維運已建好的部分站點外，也規劃建立低軌衛星應變驗證網路管理中心，增加掌握度，讓台灣可以更即時調整衛星網路頻寬。

數發部2023年起推動為期2年的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，透過非同步衛星如中軌衛星與低軌衛星，確保緊急時候通訊不中斷，在國內布建700個非同步軌道衛星終端設備站點、70個基地台衛星後傳鏈路站點及國外3個非同步軌道衛星終端設備站點，共773個點做技術驗證，目前也有其他部會共同使用站點。

數發部官員指出，明年推動的「維運並精進衛星緊急應變驗證網路驗證計畫」，主要有2項任務，一是接續2年來的驗證成果，明年繼續維運部分已建置的非同步衛星應變驗證網路的關鍵站點，部分站點則會由其他也有使用的部會來編列經費維運。另外，也會進行小型演練，確保緊急事件發生時，各使用單位可以即時做網路切換。

第二，規劃與建置衛星應變驗證網路網管中心，以即時掌握非同步軌道衛星應變網路各衛星站點狀態與處理頻寬調度，提升網路的運作效能。

數發部官員進一步解釋，低軌衛星頻寬相當有限，畢竟最主要是因應緊急通訊，如果可以建立低軌衛星應變驗證網路管理中心，假設台灣發生颱風或地震等區域型災難時，透過管理中心就能更快調整衛星網路頻寬集中給特定區域，也能派出多輛行動車前往救災。

不過，如果另外建立管理中心，實務上牽涉許多工程細節，數發部官員說，也已經跟衛星業者溝通，希望給予協助。

此外，考量低軌衛星發展快速，數發部今年中也率先盤點台灣近期可能使用到的衛星頻段，並預告修正「無線電頻率供應計畫」，新增衛星固定頻率與衛星行動頻率，並把頻率使用期限從2年延長到5年。

數發部規劃新增使用頻段範圍包含國際4大星系頻段，4大星系包括已在台灣緊急通訊計畫中提供低軌衛星服務的Eutelsat OneWeb，還有尚未在台灣提供服務的星鏈（Starlink）、加拿大的Telesat與亞馬遜Kuiper等業者。

數發部指出，希望預作規劃，事先準備好頻段，衛星業者未來若有意來台提供服務，就能馬上使用頻段，修正案已在11月報行政院。