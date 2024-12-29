高通中階產品 也可望下單權王

外電報導，高通旗艦晶片驍龍（Snapdragon） 8 Elite 2仍委由台積電（2330）3奈米家族的N3P操刀。外界認為，台積電3奈米家族放量順利，確定可持續享有領先者紅利。另外，外傳高通2025年4月將推出的中階晶片驍龍8s Elite也可望花落台積電。

高通已將驍龍8 Gen 4改名驍龍8 Elite並於今年10月發表，且由小米15旗艦機種首發，外界推測，高通後續2025年將推出的驍龍8 Elite 2應該是原先的8 Gen 5晶片，並可望由小米16旗艦機種在2025年首發。中階晶片驍龍8s Elite則外傳由非蘋品牌以機海戰術導入。

外界之前已傳出，高通5G旗艦晶片驍龍8 Elite有望由台積電3奈米獨家操刀，下世代8 Elite 2仍將由台積電3奈米家族統包。業界分析，從管理成本角度，高通過往一向樂於選擇採用兩家晶圓代工來源策略，但因先進製程推展至3奈米後，三星產能開出不足且良率不佳，導致高通在先進製程並無其他第二選項可投片生產。

三星晶圓代工近年積極搶單，原先2023年5月市場傳出，高通2024年可能重啟三星、台積電雙晶圓代工模式，將驍龍8 Elite分配給台積電、三星等，但最終仍由台積電3奈米統包。