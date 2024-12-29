聽新聞
0:00 / 0:00

高通驍龍8 Elite 2台積全包 三星良率欠佳搶單落空

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合報導
台積傳奪高通驍龍8 Elite 2晶片明年訂單。（路透）
台積傳奪高通驍龍8 Elite 2晶片明年訂單。（路透）

台積電（2330）傳出再度以卓越的微影製程技術打敗南韓三星電子，拿下高通（Qualcomm）驍龍8 Elite 2晶片明年全數的量產訂單。先前高通有意將三星納入這款晶片的供應鏈，希望降低成本，無奈三星的3奈米環繞式閘極（GAA）製程良率一直有問題，最後還是要選擇台積電代工。

科技網站WccfTech引用南韓媒體The Bell的報導指出，高通已確定將明年的驍龍8 Elite 2晶片訂單，全部下給台積電。三星仍然計劃要和台積電競爭高通的下一款旗艦晶片：2奈米製程的驍龍8 Elite 3，在2026年的生產訂單。最近幾年高通都選擇下單台積電，前次使用三星4奈米製程代工驍龍8第一代晶片，已是2021年的事。

據了解，台積電將以升級到第三代的3奈米製程（N3P），為高通生產驍龍8 Elite 2晶片。至於2奈米製程，目前台積電試產的良率已可達60%，三星還遠不如台積電，不過尚有時間追趕，最後就看三星有沒有能力說服高通，讓高通的2奈米晶片轉回三星下單。

業界認為，三星3奈米製程產能擴張保守，在產能多數優先自用下，無法滿足高通所需晶圓投片數量，使高通旗艦晶片2025年估計仍將維持台積電獨家代工模式。

高通原想「雙源」代工的規劃失敗，成本降不下來，所以明年應該被迫必須漲價，這會讓它的智慧手機客戶們的利潤再被壓縮。網站報導指出，要讓高通的晶片價格低一點的方法，可能只有競爭者聯發科的天璣9500晶片開出異常價格。

高通的驍龍8 Elite 2晶片較預期的時程更早進行測試，要力拚性能可以勝過蘋果為明年iPhone17新機研發的A19和A19 Pro晶片。驍龍8 Elite 2與天璣9500均有安謀（ARM）的SME功能支援，最多可增進20%的多核心處理效能。

台積電 晶片 高通

延伸閱讀

矽光子 CPO 商機2026年放大 法人估台積電等指標廠先受惠

海外廠布局最先達陣…台積熊本一廠 火速量產

台積電1月16日法說 聚焦四議題

美禁令效應 ASML：中國買不到EUV 晶片技術落後15年

相關新聞

高通驍龍8 Elite 2台積全包 三星良率欠佳搶單落空

台積電傳出再度以卓越的微影製程技術打敗南韓三星電子，拿下高通（Qualcomm）驍龍8 Elite 2晶片明年全數的量產...

矽光子潛利大 台積電、日月光等指標廠沾光

博通、邁威爾（Marvell）與超微等國際半導體大廠，近來力拱矽光子及共同封裝光學元件（CPO）應用，台積電及日月光投控...

半導體成熟製程如何拚？詹益仁：與客戶打造虛擬IDM

台灣半導體產業未來關鍵策略為何？日月光集團副總經理洪志斌表示，除朝異質整合先進封裝技術發展，可延伸做更高整合度模組，乾坤...

電子五哥旺年會 廣達先發

電子五哥旺年會由廣達於明年1月2日打頭陣，主題為「AI領航，廣達天下」。依照往例，廣達董事長林百里、副董事長梁次震將現身...

高通中階產品 也可望下單權王

外電報導，高通旗艦晶片驍龍（Snapdragon） 8 Elite 2仍委由台積電3奈米家族的N3P操刀。外界認為，台積...

搶吃日本商機 台灣電路板協會擬組團2025赴熊本考察

為促進台日間半導體與載板產業的深度合作，台灣電路板協會（TPCA）預告，將於2025年6月9日至11日組團至日本九州熊本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。