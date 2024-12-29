電子五哥旺年會 廣達先發

電子五哥旺年會由廣達於明年1月2日打頭陣，主題為「AI領航，廣達天下」。依照往例，廣達董事長林百里、副董事長梁次震將現身開場，向同仁精神喊話，市場將聚焦廣達明年營運展望、集團AI伺服器新進度，及對產業的AI前景看法。

廣達（2382）旺年會將由藝人阿Ken及楊小黎搭擋主持，邀請9M88、理想混蛋開唱，並由搖滾天王伍佰帶著專屬樂隊China Blue壓軸登場。

廣達前次旺年會最大獎為30萬元現金，總金額超過5,000萬元，林百里現場更加碼10個30萬元現金大獎，梁次震也加碼15個15萬元現金獎。

廣達旺年會登場 圖／經濟日報提供

廣達今年營運繳出亮眼成績單，如林百里在前次旺年會上所言，「今年要更努力乘著AI大風、破除萬難前進」，今年業績改寫新猷無虞，且前三季累計獲利已達438.29億元，較2023年同期大增近五成，每股大賺11.37元。

隨著廣達今年營運「乘風破浪」，再創巔峰，外界看好，廣達接下來將舉行的旺年會，加碼獎金也可望跟著「水漲船高」，總金額有望超越去年的水準。

廣達AI需求持續強勁，訂單源源不絕，第4季已開始小量出貨輝達GB200伺服器，並於明年首季中下旬放量出貨。

廣達看好，明年AI伺服器營收將延續今年動能、成長「三位數百分比」，AI伺服器貢獻整體雲端業務占比將由目前的超過五成、進一步成長至超過七成。