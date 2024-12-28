華孚大陸子公司華眾新機投產 總投資估逾27億元
機殼廠華孚（6235）今日公告大陸子公司華眾精密科技(馬鞍山)有限公司暨全球首台3000噸鎂合金半固態雙射台成型機正式投產。華眾預計總投資將超過人民幣6億元（折合新台幣逾27億元），年產值規劃為人民幣10億元（折合新台幣約45億元）。
華孚公告，位於安徽省馬鞍山市剛竣工的子公司-華眾(位於馬鞍山當塗縣)，舉行全球首台3000噸鎂合金半固態雙射台成型機投產儀式。
華孚公告提到，華眾公司為華孚科技在馬鞍山投資的第三家工廠，土地面積為156畝，主要建築物10棟，建築樓板面積約11萬平方米，預計總投資將超過人民幣6億元，年產值規劃為人民幣10億元。
華孚公告提到，華孚科技在安徽省一市三廠的產能佈局已成形，整體土地面積達405畝，建築樓板面積約26萬平方米，年產能規劃為人民幣26億元（折合新台幣117億元）。
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