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營邦合資設立越南子公司有進度 獲官方核發登記證

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

伺服器存儲機殼廠營邦（3693）日前公告合資2.6億元內設越南子公司，該子公司有後續進度。今日公告公司董事會決議擬設立合資越南子公司補充公告，越南子公司ADVANCED INDUSTRIAL SERVER CO,. LTD取得越南政府核發之企業登記證(ERC)。

營邦日前公告公司董事會決議擬設立合資越南子公司，配合客戶需求及集團長期發展策略，於113年11月12日經董事會決議通過於越南設立合資子公司-益邦企業(越南)有限公司(公司名稱暫訂)，由本公司持有51%股權，並授權董事長以投資金額不超過美金800萬元為限（折合新台幣2.6億元內），依董事會決議內容全權處理。

新台幣 越南

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