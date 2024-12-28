看好蘋果 iPhone 17前景 法人點名大立光等供應鏈

蘋果iOS 18仍未全面導入生成式AI功能，市場預期蘋果今年底僅將Apple Intelligence導入部分英語系國家後，估計iOS 19將全面導入Apple Intelligence，配合i17與iPhone SE2025上市，將推升明年iPhone銷下，將有利大立光（3008）等供應鏈營運。

國外券商發表報告指出，蘋果i16手機生成式AI功能提供用戶一個換機理由，預估全球約3億支iPhone已4年未換機，認為今年底購物旺季將帶動i16銷售暢旺，且手機生成式AI功能將成為推升iPhone銷量成長的主要動能，預估2025年iPhone銷量將達2.4億支的水準。

且由於iOS 18仍未全面導入生成式AI功能，預期今年底蘋果僅將Apple Intelligence導入部分英語系國家，因此，生成式AI功能覆蓋率不足，加上中國總體經濟狀況不佳，對i16需求衰退，較難提振銷量，而根據供應鏈訪查結果，i16生產量並未優於i15，短期間難見iPhone超級換機潮，但預期iOS 19將全面導入Apple Intelligence，配合i17與iPhone SE 2025上市，將推升2025年iPhone銷量來到2.4億支的水準。

法人機構表示，展望大立光今年第4季營運，Apple Intelligence至10月底才在美國發表，i16發售初期銷量約略與i15相當，由於市場觀望生成式AI手機對日常應用帶來的效益，iPhone鏡頭訂單遭下修；Android陣營方面，華為Mate70系列機種於今年11月發表，預期千萬支銷量的旗艦級手機鏡頭有助於減緩iPhone手機鏡頭的淡季效應，預估第4季營收156億元，季減17.6%，稅後淨利58.7億元，季減11.3%，每股獲利（EPS）44元，全年為173.1元。

由於AI將陸續導入iPhone，相關效益可望提振換機需求，短期可減緩iPhone淡季效應，雖然Android旗艦機漲價影響仍待觀察，但因iPhone在2025年二款新機推動以及光學鏡頭升級路徑明確，明年下在半年鏡頭營收成長可期。