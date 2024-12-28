快訊

反制侵權自我矮化？傳我故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

黃國昌曝柯文哲「關4個月反應變慢」？ 專家：封閉環境刺激少

看好蘋果 iPhone 17前景 法人點名大立光等供應鏈

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

蘋果iOS 18仍未全面導入生成式AI功能，市場預期蘋果今年底僅將Apple Intelligence導入部分英語系國家後，估計iOS 19將全面導入Apple Intelligence，配合i17與iPhone SE2025上市，將推升明年iPhone銷下，將有利大立光（3008）等供應鏈營運。

國外券商發表報告指出，蘋果i16手機生成式AI功能提供用戶一個換機理由，預估全球約3億支iPhone已4年未換機，認為今年底購物旺季將帶動i16銷售暢旺，且手機生成式AI功能將成為推升iPhone銷量成長的主要動能，預估2025年iPhone銷量將達2.4億支的水準。

且由於iOS 18仍未全面導入生成式AI功能，預期今年底蘋果僅將Apple Intelligence導入部分英語系國家，因此，生成式AI功能覆蓋率不足，加上中國總體經濟狀況不佳，對i16需求衰退，較難提振銷量，而根據供應鏈訪查結果，i16生產量並未優於i15，短期間難見iPhone超級換機潮，但預期iOS 19將全面導入Apple Intelligence，配合i17與iPhone SE 2025上市，將推升2025年iPhone銷量來到2.4億支的水準。

法人機構表示，展望大立光今年第4季營運，Apple Intelligence至10月底才在美國發表，i16發售初期銷量約略與i15相當，由於市場觀望生成式AI手機對日常應用帶來的效益，iPhone鏡頭訂單遭下修；Android陣營方面，華為Mate70系列機種於今年11月發表，預期千萬支銷量的旗艦級手機鏡頭有助於減緩iPhone手機鏡頭的淡季效應，預估第4季營收156億元，季減17.6%，稅後淨利58.7億元，季減11.3%，每股獲利（EPS）44元，全年為173.1元。

由於AI將陸續導入iPhone，相關效益可望提振換機需求，短期可減緩iPhone淡季效應，雖然Android旗艦機漲價影響仍待觀察，但因iPhone在2025年二款新機推動以及光學鏡頭升級路徑明確，明年下在半年鏡頭營收成長可期。

iPhone 手機鏡頭

延伸閱讀

輝達市值緊咬蘋果 外媒揭雙方多年恩怨秘辛

獨／送iPhone誘拐…台版「N號房」逼少女吃穢物 「台蘿教主」判12年

終於支援了！犀牛盾推出iPhone 16系列「相機按鈕版」防摔手機殼

溪頭大學池清逾20年淤泥 撈出多世代iPhone手機

相關新聞

中華電布局「海地星空」 簡志誠：乾淨網路提升台灣地位

中華電信強化「海地星空」網路韌性，增加衛星、海纜投資，董事長簡志誠觀察，因乾淨網路需求，登陸台灣的海纜變多，加上台灣有民...

和大、高鋒集團卡位機器人及半導體商機 2026年大爆發

電動車及機器人概念股和大（1536）集團28日舉行聯合尾牙，董事長沈國榮表示，傳統產業這一年多來真的非常辛苦，和大集團在...

中華電簡志誠：建構AI算力平台 研發變現孵小金雞

擁抱AI浪潮，中華電信董事長簡志誠清楚擘劃兩大角色，第一要當「賦能者」，建構AI算力平台，出租給中小企業；第二要當協創者...

中華電簡志誠：領悟減法哲學 讓大象練肌肉還跳舞

9月下旬的交接典禮上，中華電信董事長簡志誠向員工承諾「一切從簡」時，台下響起振奮的如雷掌聲，足見39年的資歷不只「接地氣...

廣達首席顧問：AI仍具高投資價值 儘早布局成致勝關鍵

代工大廠廣達電腦（2382）首席顧問謝耀方近日現身「第21屆國家新創獎Demo Day」，作為指標投資公司代表，逐一為各...

海外廠布局最先達陣…台積熊本一廠 火速量產

共同社報導，熊本縣知事木村敬昨（27）日表示，在23日收到台積電熊本晶圓廠營運合資公司（JASM）的通知，熊本一廠已按照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。