快訊

反制侵權自我矮化？傳我故宮擬去「國立」改「台北」登陸註冊

黃國昌曝柯文哲「關4個月反應變慢」？ 專家：封閉環境刺激少

聽新聞
0:00 / 0:00

和大、高鋒集團卡位機器人及半導體商機 2026年大爆發

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和大董事長沈國榮(左)好人緣，行政院院長卓榮泰(右)也親自出席參加。黃淑惠攝
和大董事長沈國榮(左)好人緣，行政院院長卓榮泰(右)也親自出席參加。黃淑惠攝

電動車及機器人概念股和大（1536）集團28日舉行聯合尾牙，董事長沈國榮表示，傳統產業這一年多來真的非常辛苦，和大集團在辛苦的時候思考新的發展方向，成功布局卡位電動車及AI機器人商機，平安地度過最困難的期間，2025年穩健成長，2026年將會是大爆發的一年

和大集團與旗下的高鋒（4510）、華豐（2109）等關係企業昨天一起舉行聯合尾牙，現場邀拉拉隊女孩熱舞，還有明星唱歌，讓所有員工一起同歡，現場展現集團未來遠景蓬勃發展，席開300多桌，和大董事長沈國榮好人緣，行政院長卓榮泰也親自出席參加。

沈國榮說，和大在電動車的領域發展已經打下很好的基礎，成為國際許多知名車廠的供應商，考量到全球面臨少子化危機，將拓展機器人市場，生產機器人諧波減速機外，未來也要跨足半導體領域，除了將切入半導體封裝；

和大與高鋒及盟立（2464）合作投資盟英科技，未來將生產機器人諧波減速機生產，搭上機器人題材，中國大陸是使用機器人最大的市場，集團的機器人相關業務將先拓展中國。

新年度和大集團在半導體也會有新的佳音，和大規劃成立「和大芯」公司，鎖定半導體CoWoS先進測試設備應用，這家公司會由高鋒組裝、和大擔任機電系統，加入另一家集團公司進行檢測設備自動整合技術，三家一起合作成立和大芯科技公司，資本額6億元。

另外，綠電布局和大集團也有新的策略，沈國榮透露，將向樺銳綠電正式簽約未來10年購買6億度綠電，以符合未來的發展趨勢。

和大集團與旗下的高鋒、華豐等關係企業昨天一起舉行聯合尾牙，現場展現集團未來遠景蓬勃發展，席開300多桌。黃淑惠攝
和大集團與旗下的高鋒、華豐等關係企業昨天一起舉行聯合尾牙，現場展現集團未來遠景蓬勃發展，席開300多桌。黃淑惠攝
和大集團與旗下的高鋒、華豐等關係企業昨天一起舉行聯合尾牙，現場邀拉拉隊女孩熱舞。黃淑惠攝
和大集團與旗下的高鋒、華豐等關係企業昨天一起舉行聯合尾牙，現場邀拉拉隊女孩熱舞。黃淑惠攝

半導體 和大 機器人

延伸閱讀

鴻海代工電動車 機會大

和大攻封測設備 傳佳音

整理包／科技業尾牙誰最狂？各家卡司一次看！

洛碁集團與樺銳綠電簽署10年3億度綠電 規劃中部拓點

相關新聞

中華電布局「海地星空」 簡志誠：乾淨網路提升台灣地位

中華電信強化「海地星空」網路韌性，增加衛星、海纜投資，董事長簡志誠觀察，因乾淨網路需求，登陸台灣的海纜變多，加上台灣有民...

和大、高鋒集團卡位機器人及半導體商機 2026年大爆發

電動車及機器人概念股和大（1536）集團28日舉行聯合尾牙，董事長沈國榮表示，傳統產業這一年多來真的非常辛苦，和大集團在...

中華電簡志誠：建構AI算力平台 研發變現孵小金雞

擁抱AI浪潮，中華電信董事長簡志誠清楚擘劃兩大角色，第一要當「賦能者」，建構AI算力平台，出租給中小企業；第二要當協創者...

中華電簡志誠：領悟減法哲學 讓大象練肌肉還跳舞

9月下旬的交接典禮上，中華電信董事長簡志誠向員工承諾「一切從簡」時，台下響起振奮的如雷掌聲，足見39年的資歷不只「接地氣...

廣達首席顧問：AI仍具高投資價值 儘早布局成致勝關鍵

代工大廠廣達電腦（2382）首席顧問謝耀方近日現身「第21屆國家新創獎Demo Day」，作為指標投資公司代表，逐一為各...

海外廠布局最先達陣…台積熊本一廠 火速量產

共同社報導，熊本縣知事木村敬昨（27）日表示，在23日收到台積電熊本晶圓廠營運合資公司（JASM）的通知，熊本一廠已按照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。