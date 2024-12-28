和大、高鋒集團卡位機器人及半導體商機 2026年大爆發

電動車及機器人概念股和大（1536）集團28日舉行聯合尾牙，董事長沈國榮表示，傳統產業這一年多來真的非常辛苦，和大集團在辛苦的時候思考新的發展方向，成功布局卡位電動車及AI機器人商機，平安地度過最困難的期間，2025年穩健成長，2026年將會是大爆發的一年

和大集團與旗下的高鋒（4510）、華豐（2109）等關係企業昨天一起舉行聯合尾牙，現場邀拉拉隊女孩熱舞，還有明星唱歌，讓所有員工一起同歡，現場展現集團未來遠景蓬勃發展，席開300多桌，和大董事長沈國榮好人緣，行政院長卓榮泰也親自出席參加。

沈國榮說，和大在電動車的領域發展已經打下很好的基礎，成為國際許多知名車廠的供應商，考量到全球面臨少子化危機，將拓展機器人市場，生產機器人諧波減速機外，未來也要跨足半導體領域，除了將切入半導體封裝；

和大與高鋒及盟立（2464）合作投資盟英科技，未來將生產機器人諧波減速機生產，搭上機器人題材，中國大陸是使用機器人最大的市場，集團的機器人相關業務將先拓展中國。

新年度和大集團在半導體也會有新的佳音，和大規劃成立「和大芯」公司，鎖定半導體CoWoS先進測試設備應用，這家公司會由高鋒組裝、和大擔任機電系統，加入另一家集團公司進行檢測設備自動整合技術，三家一起合作成立和大芯科技公司，資本額6億元。