中華電布局「海地星空」 簡志誠：乾淨網路提升台灣地位

中華電信強化「海地星空」網路韌性，增加衛星、海纜投資，董事長簡志誠觀察，因乾淨網路需求，登陸台灣的海纜變多，加上台灣有民主價值、供應鏈齊全等優勢，地位更重要，也吸引國際衛星業者願意落地台灣。

台灣建構韌性網路，中華電挑起重要任務。簡志誠在接受中央社專訪時表示，中華電信以海纜、光纖及行動通訊、衛星及微波，構成「海地星空」綿密網路，將持續打造互為備援的韌性網，「尤其太空領域的通訊，中華電信只要一有機會，就會投資」。

中華電加碼衛星投資 簡志誠：爭取Kuiper獨家合約

去年11月中旬，時任中華電信執行副總經理的簡志誠率團親赴英國倫敦，與歐洲通訊衛星集團子公司Eutelsat OneWeb簽署台灣低軌衛星獨家代理合約，牽線首個落地台灣的國際低軌衛星業者，為台灣強化網路韌性更下一城。

OneWeb發射648顆衛星，訊號已在今年10月底24小時覆蓋全台，簡志誠證實，中華電信還會爭取與亞馬遜（Amazon）旗下衛星計畫古柏（Kuiper）的獨家代理合約，「最快到2026年會有好消息」。

簡志誠強調，持續投資衛星，除了看好商業用途潛力，另一個關鍵就是健全台灣的網路韌性；「台灣是島國，對外通訊如果沒有海纜，就是靠衛星，而衛星頻寬資源有限，必須加速投資」。他看好，未來許多應用會跑到衛星上，為6G前哨戰提前布局。

除了OneWeb獨家合約，中華電也與盧森堡衛星服務商SES簽訂在台獨家契約，加上中華電擁有ST-2高軌道自有衛星，中華電已達成台灣獨家高、中、低多軌群星網路。

簡志誠表示，隨著ST-2的使用年限可能在2027、2028年到期，中華電信持續與新加坡電信合作，拍板後繼衛星計畫ST-X（名稱未定），中華電將出資新台幣70億元。

全球乾淨網路需求強烈 台灣海纜、衛星地位提升

台灣OneWeb低軌衛星訊號目前仰賴關島、泰國與南日本地面站（Gateway），雖可接收訊號，但考量通訊韌性，台灣也積極爭取低軌衛星地面站落地。

簡志誠說明，由於設置新的地面站牽涉到要調整既有衛星仰角，目前OneWeb第一代衛星沒必要在台增設地面站，但在發射下一代衛星時，就有很大的機會在台設地面站；中華電也建議Kuiper落地台灣，在台設地面站，中華電將可提供機房、土地與承租等相關資源合作。

「落地台灣對國際衛星業者來說，是很好的選擇，不是只有台灣單方面受益」，簡志誠從海纜的角度分析，「美方主導的海纜現在大多不落地香港，登陸台灣的海纜變多」，加上許多國際業者包括Google、Facebook、亞馬遜、微軟都在台灣加碼投資IDC（網路資料中心），對與台灣合作的國際衛星業者而言，有海纜可傳訊到各地，又有IDC等資料可用，是雙向利多。

「多年來，台灣都希望變身為亞太訊務轉運中心」，他進一步指出，台灣是橫太平洋海纜路線，從美國西岸到東南亞的重要節點，許多國際業者的IDC進駐台灣，一方面也是著眼服務東南亞的商機。

中華電在全球投資近30條海纜，台馬第4海纜、台澎金第4海纜將於2026年完工，強化離島通訊韌性；原本行經南海「卡關」的東南亞日本二號海纜（SJC2）也預計明年起陸續完工，未來還會有4、5條國際海纜，都會選擇在台登陸設站。

簡志誠說，美中對峙氛圍下，市場非常在意乾淨網路（Clean Network），未來國際海纜布建，都會避開比較政治敏感、不容易取得許可的地段，設備訴求去紅化供應鏈，也會考量海纜站登陸地點；台灣有民主價值、工程素質高、供應鏈又齊全等特色，比東南亞更具優勢，「台灣是很重要的中間點，地位會越來越重要」。

海纜韌性強化 中華電多管齊下

去年2月初，僅存的兩條台馬海纜疑似遭中國籍船損害，造成離島馬祖通訊受阻，多家外媒也點出台灣連結全世界國際海纜的重要性。

該如何提升海纜韌性，簡志誠表示，中華電除了透過微波、衛星發展備援強化，也加碼參加海纜維修聯盟區域，提升強化海纜維修能量；但他坦言，自建維修船團隊，恐怕不符合經濟效益。

為了避免船隻再度勾斷海纜，簡志誠進一步說，盼對漁民加強宣導，船舶告警系統會偵測水下海纜，「不要沒看到其他船，就以為是故障然後關掉」。中華電信在頭城和淡水附近，都有僱用漁會船隻巡邏，繞行至少100公里，向靠近海纜的漁船示警，海巡署也會透過系統觀測，勸離靠近海纜船隻，盼多管齊下減少海纜事故，保護台灣對外重要通訊。