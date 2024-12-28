中華電簡志誠：領悟減法哲學 讓大象練肌肉還跳舞

9月下旬的交接典禮上，中華電信董事長簡志誠向員工承諾「一切從簡」時，台下響起振奮的如雷掌聲，足見39年的資歷不只「接地氣」，也精準洞察問題。他說，要讓中華電穩穩前行、練出更多肌肉，「不只大象轉身、還要跳一點舞」。

簡志誠自嘲電信老兵 39年資歷悟出「同行致遠」道理

簡志誠自嘲為「電信老兵」，他取得台灣工業技術學院電子工程博士，在中華電信資歷有39年2個月，曾任國際電信分公司總經理、中華電信學院院長、行動通信分公司總經理、網路技術分公司總經理等，不只以技術專業掛帥，幾乎在所有分公司擔任過要職，資歷堪稱「全壘打」。

研發背景出身的簡志誠，曾在2007年主持推動中華電信「客服中心整合計畫」，當時必須統整全台23個客服中心，打造成為一個客戶服務處。他以不到50歲的資歷晉升副總經理、領導3900人的大團隊，在中華電信是少見的「破格提拔」，更累積從北到南與工會領袖打交道的經驗，是他日後被眾人認為接地氣的主因。

「一個人再怎麼厲害，要去成就一件事情還是得靠團隊」，簡志誠接受中央社專訪時表示，他在每個單位都曾遇過棘手難題，歸納出的領導心法就是「同行致遠」。他認為，「除了授權，主管還要勇於當責、願意容錯」，才能徹底發揮團隊的能量；反之，整個團隊會因為怕犯錯、寧可不做，從而停滯不前。

一切從簡引員工共鳴 簡志誠善用減法哲學

今年9月下旬，中華電信新舊任董事長交接典禮上，簡志誠在致詞結尾，向員工承諾未來將會「一切從簡、達標為重」，現場響起振奮的如雷掌聲，顯示他洞察問題的能力；業界認為，中華電信有難以撼動的力量，也有龐大組織的缺點。

回顧當時台下的共鳴，簡志誠坦言，中華電信事業體多、流程複雜，團隊之間很難溝通無礙；他提出「精簡」、「務實」、「智慧化」3大手段，希望讓中華電信這個百年老店，發揮已累積的4大資產價值，要讓「組織人才更優化、基礎網路更韌性、科技平台更智慧、客戶夥伴更靈活」。

「精簡，不是精簡組織或人力」，簡志誠強調，是要透過減法哲學，除了不必要的流程作業和產品簡化，還要把資源投資在對的地方，「不是瘦身，是讓中華電信練出更多肌肉，不只大象轉身、還要跳一點舞」。

簡志誠進一步分析，務實就是投資20%資源，能產生80%效果的業務要多做；但反過來，要投入80%資源，只能產生20%效益的則要減少。

他舉例，行動寬頻業務是中華電信的賺錢金雞母，鼎盛時期有100多項加值服務，詳細檢視後發現，有些是長年虧損、客戶稀少、乏人問津的業務，營收占比雖小，但消耗人力大；若能適度減法，把人力移往更有效益的業務，將能事半功倍。

在智慧化方面，中華電信將大力導入AI。他表示，中華電會將生成式AI引導到既有的4大資產，發揮效能，已陸續推出包括AI客服、作業流程優化、網路障礙預判與排除3大類別的應用；對外也開始推廣到企業或政府客戶，幫助特定領域打造相關的AI解方。

布局新市場 簡志誠：目標將Hami平台輸出東南亞

簡志誠上任後，喊話要讓中華電信穩穩地向前邁進。第一穩是營收獲利穩定成長，他看好今年營運挑戰7年新高可達陣，明年當然要持續成長，續拚8年新高。

第二穩則是穩健布局新興市場、新技術。簡志誠強調，中華電看好東南亞商機，將以新加坡子公司為總部就近布局，把台灣較成功的產品與解決方案，輸出東南亞主要幾個國家，例如資通訊服務、資安產品等；近期除了設立馬來西亞子公司，也看好菲律賓與美國關係深厚，台商將會有更多商機與需求。

在內容投資方面，他表示，攜手文策院成立的「文化內容產業基金」總額達新台幣30億元，除了挺本土台灣影視，中華電也將在經典運動賽事轉播內容上持續著力，並將「Hami平台推廣到東南亞」設為重要目標，期許帶動「台流」出海，讓東南亞龐大人口也能觀賞台灣影視。

他強調，目前OTT出海東南亞暫無明確時間表，但要打通任督二脈，首先是擴張（內容傳遞網路）容量，他比喻這個工程是「擴建車站」提供大量旅客上下車，才能承接更多流量；接著再解決海外版權、語文翻譯等議題，「十分看好當地華僑及曾在台工作的移工族群，都對台劇有相當大的喜好，潛在市場很龐大」。

電信三雄競爭趨緩？ 簡志誠：開發更多殺手級應用

然而，電信產業重回三雄格局之後，少了小業者的價格戰，是否意味著市場競爭趨緩。

簡志誠坦言，5G資費近期降價空間並不大，因為和全球各國比較，台灣的行動網速品質高，價格也更低廉，形式上還採取「吃到飽」，在全球少見。他說，目前4G、5G客戶數是6比4，也許未來都轉移到5G時，價格才有一點空間調降，中華電信也會開發更多殺手級應用，例如多視角球賽轉播，來吸引用戶升級5G。