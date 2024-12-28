廣達首席顧問：AI仍具高投資價值 儘早布局成致勝關鍵

代工大廠廣達電腦（2382）首席顧問謝耀方近日現身「第21屆國家新創獎Demo Day」，作為指標投資公司代表，逐一為各項新技術進行詳盡審查及評估，並攜手友達（2409）總經理廖世宏、漢民副總胡瑞卿等大咖，即時給予最真實的反饋。對此，謝耀方強調，目前市場最關注的題材就是AI，各家業者若想從激烈的市場競爭脫穎而出，勢必得儘早完成AI的導入及應用，也才能創造出更高的投資價值。

AI人工智慧在全球市場掀起了滔天巨浪，也讓企業大廠注意到有關題材延伸出的龐大產品應用商機，也催生各種雲端運算新品如雨後春筍般問世。面對這波市場趨勢，謝耀方坦言，AI的重要性與日俱增，而業者應該提前做好準備，並現場提問「你們覺得未來在這個方面（新創／創新）AI能夠幫助團隊什麼？」他強調，面對市場的高速發展，AI的投資條件仍佳，唯有事前提早做好準備，在面對在激烈的市場競爭時，才能藉此打敗對手、並獲得青睞。

據悉，本屆獲選在Demo Day發表的新創團隊共有10組，除了已積極進軍國際的長聖生技、倍智醫電等，還包括生技製藥與精準醫療領域免疫功坊的「創新脂肪酸束平台應用於超長效型 胜肽藥物開發」目前已有兩項藥物進入一期臨床試驗，目前成效良好且無副作用；智慧醫療與健康科技領域的康統醫學科技「醫瓦士(EVAS) 智慧手術AI虛擬助手」，具備深度醫療知識與 AI 技術，手術中提供即時語音提示醫生，即時生成病歷，日本證實能節省近半時間。

此外，這屆Demo Day也有多組臨床醫學研發團隊發表，如花蓮慈濟醫院眼科研究中心主任蔡榮坤團隊的「長效型GP-01玻璃體注射療法：視神經損傷治療之突破性技術案」、臺北醫學大學附設醫院骨科部主任吳孟晃團隊研發的「創新即時透視血液屏障之內視鏡光學及智慧影像分析系統」、臺北醫學大學附設醫院特聘教授陳震宇團隊、神瑞人工智慧研發的「腦震盪症候群人工智慧輔助決策系統」等。