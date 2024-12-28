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鴻海代工電動車 機會大

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

日本車廠本田和日產日前啟動合併談判，市場關注鴻海集團動向。鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（27）日首度回應此事，直言汽車產業整併是可預期的事，他認為，整併和分工將是未來兩個主要趨勢，製造和供應鏈業務會逐漸分割出來，類似以往PC和手機產業的演變。

劉揚偉並未談及鴻海在其中的角色，但他分析，當電動車終端產品價格下降，部分失去競爭優勢的業者就會開始尋求合併或是分工，以降低營運負擔。

劉揚偉指出，相同的事情過去也曾出現PC與手機產業，例如惠普與康柏的合併，但最後還是要找尋分工之道，產生相關供應鏈。他直言「這個趨勢，我覺得在汽車業應該也會發生」。

他指出，鴻海也可以進入電動車品牌端，但會面對非常激烈的競爭，但在委託設計製造服務方面，在整車代工的趨勢之下，鴻海集團的發展機會將非常巨大。

劉揚偉 電動車 鴻海

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