劉揚偉：夏普淡出零組件業務 明年3月底前完成

鴻海集團轉投資的日本夏普（Sharp）昨（27）日宣布，將相機模組事業公司持股轉讓予鴻海子公司Fullertain。鴻海（2317）董事長劉揚偉指出，夏普目標轉型成輕資產公司，保留並強化品牌業務，淡出相機模組、面板、半導體等零組件事業，預計在2025年3月底前處分完畢。

劉揚偉昨日出席「台灣產業創新與轉型高峰論壇」，夏普近期一連串處分事業，劉揚偉表示，夏普有兩種不同的生意，品牌跟零組件事業，現在要淡出零組件業務，轉型成輕資產公司。

劉揚偉談話摘要

劉揚偉指出，夏普品牌業務一直不錯，可能每年賺個500億到600億日圓，但零組件部分，尤其是面板，每年虧個1、2,000億日圓，把賺的錢虧光。他接手後決定零組件這部分不要做，把品牌做好，可以持續有錢研發、推廣市場，把原本賺500億日圓變成1,000億日圓。

劉揚偉指出，夏普零組件事業有三個部分，包含面板、半導體、相機模組，接下來二個事業也會處理。鴻海是夏普半導體可能的買家之一，但還是會找最合適、最願意的對象，預計零組件業務處分將會在明年3月底、夏普2024年財年結束前做得差不多。

夏普近期展開一連串「瘦身」行動，26日公告出售日本堺工廠總部部分資產給日商積水化學，交易金額250億日圓（約新台幣52.45億元），昨日再宣布將旗下相機模組事業公司持股及固定資產轉讓予鴻海子公司Fullertain，惟夏普並未揭露交易金額。

夏普指出，致力早日確立「強大的品牌企業SHARP」的目標，推進以品牌業務為核心的業務轉型。對於投資負擔較重的設備業務，正進行業務結構改革，採取與其他企業合作。