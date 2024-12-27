范俊逸傳任資策會執行長

資策會執行長卓政宏於12月8日退休卸任後，因副執行長蕭博仁婉拒接任執行長一職，對於執行長一職遲遲未果。據了解，資策會新任執行長傳出將由中山大學資訊工程學系教授范俊逸接任，目前已由董事會行文至中山大學借調中。

資策會今年6月召開臨時董事會，由台南信賴之友會會長、前智崴董事長黃仲銘接任董事長，12月初再公布執行長異動，執行長卓政宏於8日退休卸任執行長，且改任為顧問。

原本呼聲甚高接任執行長的副執行長蕭博仁卻意外婉拒，12月傳出執行長將從產學界另覓人選。

據了解，目前將由資策會董事會召開董事會，並行文至中山大學借調，還需等待中山大學回文後再報備數發部，後續才能定案人事案。

而在今年10月，資策會召開董事會，不僅討論資策會董事長年終獎金發放規則，也要討論資策會執行長異動。