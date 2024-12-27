疫後成剛性需求 網購年營業額衝4,600億

經濟部最新統計，疫後網購成剛性需求，估計今年電子購物業營業額將持續創高，超越4,600億元大關。

經濟部統計處昨（27）日發布「實體零售業與電子購物業近年網路銷售發展趨勢分析」專題報告。

報告指出，網購需求自2011年成長幅度開始優於實體零售，2020年新冠疫情爆發後進入高速成長期，2023年疫後雖然首度出現實體零售銷售額成長速度超車網購的情況，但隨網路及智慧手機普及，線上購物已成為國人不可或缺的購物管道，加上近年因疫情催化，更加速電子購物業成長。

根據調查，自2022年進入「高速成長期」，疫情期間民眾減少外出，消費力道轉往線上通路，2020年實體零售業轉為負成長，電子購物業則連續二年增幅超越二成。

接下來，隨疫後購物需求回歸實體通路，2023年實體零售業營業額年增7.0%，首度超越電子購物業之1.5%，惟2024年1至11月電子購物業年增率回升至3.0%，優於實體零售業2.6%，顯示民眾對於網路購物仍具剛性需求，現為「剛性需求期」。

報告還提到，電子購物業營業額於2021年突破4,000億元大關，並超越百貨公司與便利商店，為國內最大綜合商品零售通路。預估2024年營收可望站穩4,600億元，續締新猷。

此外，值得注意的是，電子購物業的「數位轉型」及「創新服務能量」仍高於實體零售業，雖然實體零售業及電子購物業皆以「經營網路社群」為首要策略，但為能因應新興電商崛起的挑戰，電子購物業在「發展數位轉型」及「創新銷售或服務」的各項營運策略家數占比均達四成以上，明顯高於實體零售業。

就付款方式觀察，信用卡支付同為實體及網購消費者主要付款方式，但因線上購物的消費特性，電子購物業以信用卡支付占比高達六成，明顯高於實體零售業的三成。