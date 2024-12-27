英業達智慧醫療屢創佳績！高管：3大主力明年有望續強

代工大廠英業達（2356）子公司英華達今年也攜手集團夥伴，齊心衝刺醫療健康領域技術發展，而榮文生醫也辦理了多場技術展示會，並由當家博士林志鵬現身開講，精彩內容除了吸引大批人潮圍觀外、連副總統蕭美琴也都現身力挺，此舉將英華達運用數十年資通訊技術研發與製造經驗，持續創新醫療產品與服務，致力提升人類健康與福祉的成效，完美的凸顯出來。

榮文生醫近年透過自研三大醫療健康主軸產品「全家寶生理量測系統、思邁輸液系統、循體欣循環腫瘤細胞檢測系統」切入市場，並成功打入企業機構、醫療院所等應用場域，而林志鵬近日受訪時指出，隨著集團在智慧醫療健康領域的布局邁向成熟，團隊也規劃將在明年首季，進一步取得國際標準化組織所頒布的ISO 13485品管認證，他強調，集團目前已打進東南亞，未來也將繼續朝歐美等市場前進，而取得ISO 13485認證，則將有助團隊持續進軍國際。

林志鵬指出，公司將在明年申請醫療器材品質管理系統認證ISO 13485，並將旗下三大主力產品通通納入認證，而ISO 13485是一項被國際廣泛採納的醫材認證，更有部分國家已直接要求製造商，必須通過ISO 13485認證，才可在境內販售產品，而團隊規劃在明年取得該認證，並藉此專業認證，配合既有英業達集團智慧製造上的優勢，持續朝毛利更高的高階醫材市場來持續邁進。