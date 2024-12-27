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聯發科子公司加碼投資 Aeonsemi

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

聯發科（2454）於27日晚間代子公司Digimoc Holdings Limited公告，以每股14.2562美元價格，取得Aeonsemi特別股，總交易金額為1,700萬美元。

根據聯發科公告，此項投資案的目的是財務投資。加上這次約加碼1,192張之後，已持有其1,417張股票，持股比例約為5.83%。

Aeonsemi是一家位於美國加州聖塔克拉拉市的IC設計公司，專為通訊、工業與汽車應用提供類比/混合訊號/DSP 等IC。

聯發科

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