訊芯董事會拍板間接增資越南子公司逾19億元
訊芯-KY（6451）今日公告董事會決議透過100%子公司，訊芯香港間接增資訊芯越南6,000萬美元（折合新台幣逾19億元）。參與子公司之現增。
訊芯-KY公告，事實發生日：113/12/27~113/12/27，交易數量、每單位價格及交易總金額：訊芯香港：增資美金60,000,000元，訊芯越南：增資美金60,000,000元，訊芯香港：本公司全資子公司，訊芯越南：本公司全資子公司。
訊芯-KY公告，取得或處分之具體目的或用途：長期股權投資。有價證券投資（含本次交易）占公司(113年Q3個體)財務報表中總資產比例：訊芯香港45.61%及訊芯越南17.62%。財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：訊芯香港101.88%及訊芯越南39.35%。
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