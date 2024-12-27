迎跨年 電信三雄動員數千人及數千基地台全面迎戰

迎接2025年跨年晚會，電信三雄認為，行動數據量將再創新高，中華電（2412）動員千位工程人員，上千台高效基地台及30台行動車，傳輸速度最高要達2.34G，台灣大（3045）表示，出動千名工程人員，逾50台各類型行動通訊車，擴增30%網路容量，遠傳（4904）表示，動員全台近千人次工程人員，擴充超過600座基站設備，出動超過30台行動通訊車，網路容量較平時增加八成。

中華電信預期，跨年期間行動上網數據量將再創新高，已在台北最High新年城、大新竹、台中、高雄及台南等全台各地19場熱門跨年活動地點，建超過千台以上最新型高效能4G/5G基地台，全台共計動員近千位工程人員和30部以上行動車至現場支援。

中華電信強調，除運用全台最大行動主流頻寬及5G最大連續頻寬等優勢，率先與愛立信及諾基亞分別合作導入全球首創ESDT（Ericsson Site Digital Twin）基地台數位孿生AI智能訊務監控疏導技術及引進最新一代AirScale Radio系列基地台，讓5G網速下載速率最高達到2.34Gbps，為目前台灣5G網速實測最高速率，有效承載紓解跨年尖峰時段數據量，確保全台各縣市跨年晚會4G、5G行動網路穩定高速運行。

台灣大指出，出動千名工程人員和超過50台各類型行動通訊車，強化網路部署，覆蓋全台超過32個熱區；擴充增加30%網路容量，提升140%處理效能及超過30%上傳能力，熱區上網極速達2Gbps以上。

台灣大強調，更成立指揮中心，運用「智慧數據偵測系統」監控流量並即時處理異常狀況，整合資源快速應變，確保用戶零時差分享跨年精彩瞬間。

遠傳表示，備戰跨年夜倍增網路需求，遠傳超前部署，透過AI技術精準預判跨年網路需求，動員全台近千人次工程人員，提前完成橫跨北、中、南、東全台13大跨年熱區的網路容量擴充作業，共擴充超過600座基站設備，出動超過30台行動通訊車，預計較平時網路容量增加八成，同時上百位遠傳網管與傳輸工程師也將在跨年夜全程待命，隨時彈性調整網路訊號，確保跨年期間通訊暢通無阻。

為迎接新年出遊高峰期，遠傳表示，今年12月底前，也於全台熱門商圈完成增設2,300座2600MHz TDD頻段全新5G基地站，大幅提升訊號室內穿透力及網路流量，讓用戶在戶外或室內，都能使用全面升級網路服務。