鴻海劉揚偉首談日產本田事件 直言合併可預期

日本車廠本田（Honda）和日產（Nissan）日前宣布啟動合併談判，對此，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉27日首度回應此事，直言「這是預期產業會發生的（事情）」，未來整併和分工將是兩條主要趨勢，製造和供應鏈業務會逐漸分割出來，這有點像以往PC和手機產業的演變。

劉揚偉今日出席「台灣產業創新與轉型高峰論壇」，媒體詢問有關本田及日產擬合併一事看法。對此，劉揚偉並未談及鴻海在其中的角色，但他分析，「這是我們預期這個產業會發生的（事情）」，當電動車生產成本最高的電池技術普及之後，終端產品價格下降，部分失去競爭優勢的業者就會開始尋求合併或是分工，以降低營運負擔。

劉揚偉指出，相同的事情過去也曾出現在PC與手機產業，其中一個例子就是惠普（HP）與康柏（Compaq）之間的合併，但最後還是要進一步找尋分工之道，產生相關供應鏈。

劉揚偉直言，「這個趨勢，我覺得在汽車業應該也會發生」，雖然鴻海在電動車事業上也可以進入品牌端，但會面對非常激烈的競爭，然而在委託設計製造服務方面，僅有一家規模較小的對手麥格納（Magna），因此在整車代工的趨勢之下，鴻海集團的發展機會將非常巨大。